Coronavirus gooit roet in het eten: Telenet schrapt actie maand gratis Play in HUMO



mvdb/Belga

24 maart 2020

21u13 1 TV Normaal gezien zou in het weekblad HUMO deze week een code staan voor een maand gratis toegang tot Play van Telenet, de catalogus met onder meer HBO-series en een pak films. Maar de telecomoperator heeft die actie uitgesteld wegens het coronavirus.

HUMO en Telenet organiseren af en toe acties waarbij klanten een tijdje gratis kunnen proeven van de premiumdiensten van Telenet. De aangekondigde actie van deze week gaat echter niet door.

“We hebben deze week alle commerciële acties die een impact kunnen hebben op ons contactcenter stopgezet”, zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. “Het was een lastige afweging, want we weten dat veel mensen net nu Play willen kijken.”

Het contactcenter van Telenet wordt dezer dagen overspoeld door oproepen. Mensen werken vaker van thuis, en bellen dan sneller met internetproblemen. Bovendien kunnen klanten met problemen momenteel niet terecht in de Telenet-winkels, die dicht moeten blijven. Het is nog niet duidelijk wanneer de actie dan wel zal plaatsvinden.