Coronaspecial best bekeken 'South Park'-aflevering in zeven jaar

02 oktober 2020

07u36

Bron: ANP 0 TV De speciale uitzending die het 24e seizoen van animatieserie ‘South Park’ woensdag aftrapte in de VS, heeft goed gescoord. ‘The Pandemic Special’ trok de meeste kijkers voor een aflevering van de show in zeven jaar.

In de coronaspecial namen de makers zoals gebruikelijk flink wat mensen op de hak. Zo werden onder meer de ‘mondkapjesweigeraars’ geparodieerd. De show liet ook zien hoe chaotisch schoollessen via zoom kunnen verlopen en haalde politiegeweld aan. In de aflevering weigerden de leraren van Stan, Kyle, Kenny en Cartman voor de klas te staan, en werden er politieagenten ingeschakeld om de jongens les te geven. Bij een opstootje tussen Cartman en Kyle begonnen de agenten meteen wild om zich heen te schieten, waarbij ze de enige zwarte leerling, Token, raakten en verklaarden: “We hebben hem”.

De speciale aflevering werd naast de reguliere zender Comedy Central ook op MTV uitgezonden. Volgens Variety trok de special zo’n 80 procent meer kijkers dan de afleveringen van South Park normaal gesproken doen.