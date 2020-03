Coronacrisis bezorgt Videoland verdubbeling in klanten MVO

24 maart 2020

19u20

Bron: ANP 0 TV Videoland ziet sinds het begin van de coronacrisis een forse toename in het aantal kijkers. Sinds Nederlanders zoveel mogelijk thuis moeten blijven is het aantal nieuwe klanten verdubbeld, laat een woordvoerder van RTL weten. Precieze cijfers geeft de streamingdienst niet.

De groei zette afgelopen week vooral door dankzij de vervroegde release van het tweede seizoen van Mocro Maffia. “Het tweede seizoen is voor ons de beste release van een scripted serie ooit”, aldus RTL.

De tweede reeks van de misdaadserie Mocro Maffia ging vrijdag al van start op Videoland, twee weken eerder dan gepland. De datum is naar voren gehaald op verzoek van de fans, liet producent en acteur Achmed Akkabi weten. “Nu veel mensen thuiszitten kregen Videoland en de cast van heel veel mensen de vraag of we het nieuwe seizoen eerder konden releasen. Om onze fans in deze gekke tijd tegemoet te komen hebben we er met zijn allen alles aan gedaan om dit mogelijk te maken.”

Mocro Maffia draait om een vete tussen twee drugsbendes in Amsterdam en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De serie, waarvan het eerste deel in 2018 verscheen, is ontwikkeld door Achmed en Thijs Römer.