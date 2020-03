Corona slaat in als bom bij theaterhuis James Cooke: “Dat is bleiten aan de telefoon” LOV

19 maart 2020

23u00

Bron: Vandaag 0 TV De Corona-crisis slaat bij heel wat bedrijven in als een bom. Ook het theaterhuis van James Cooke, ‘Uitgezonderd’, blijft niet gespaard. “Je bent jaren aan het opwerken naar een volwaardig theaterhuis, dan is dat des te pijnlijker.”

“We hebben twee producties moeten verplaatsen. Dan heb je een cashflowprobleem en dan moet je zeggen “we zullen jullie niet kunnen betalen”. Die telefoon doen, is vreselijk. Dan zit je te bleiten aan de telefoon. Heel veel theaterhuizen in Vlaanderen zullen dit niet overleven. Voor veel theaterhuizen is dit een doodsteek.”