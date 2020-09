Corona laat zich voelen bij ‘Familie’: makers moeten huwelijk noodgedwongen schrappen

TV

De makers van ‘ Familie ’ hadden voor de seizoensfinale in juni een huwelijksfeest voorzien. Corona dwarsboomde die plannen, helaas, want op tv stopten de uitzendingen op 24 april, wegens geen nieuwe afleveringen meer voorhanden. Geen seizoensfinale, dus. En ook geen bruiloft. Maar wie zou er in het huwelijksbootje treden? En hoe lossen ze het gat in de verhaallijn op?