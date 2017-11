Corden redt relatie van Kelly Clarkson in 'Carpool Karaoke' TK

Het succes van 'Carpool Karaoke' duurt onverminderd voort. Gisterenavond was het de beurt aan Kelly Clarkson, die tussen de nummers door vertelde dat het niet makkelijk was om quality time te vinden met haar man (die tevens haar manager is). Maar daar had James Corden gelukkig een oplossing voor.

