Coppens tot de tweede macht

20 november 2019

00u00 0 TV Het wordt een bijzondere 'Code van Coppens' vanavond, want deze keer staat ook de familie-eer van presentatoren Staf en Mathias op het spel. Hun oudere broer Maarten en hun neef, 'Animalitis'-presentator Dieter Coppens, nemen het in het VTM-programma op tegen Guga Baúl en Jelle De Beule.

Staf en Mathias sluiten de duo's op in de gruwelkelder van een gevaarlijke seriemoordenaar. In een race tegen de klok moeten ze zich via allerlei raadsels en proeven proberen te bevrijden.

'Code van Coppens', 20.35 uur op VTM