Controversiële Netflix-reeks ‘Insatiable’ herpakt zich plots in 2de seizoen: “Eetstoornis wordt eindelijk serieus genomen” MVO

21 oktober 2019

16u14 0 TV Wraakkomedie ‘Insatiable’ was een grote hit op Netflix, maar voor alle verkeerde redenen. De serie trok veel kijkers vanwege de controverse die errond heerste: hoofdrolspeelster Debby Ryan, zelf een slanke vrouw, trok namelijk een zogenaamde fatsuit aan om er dikker uit te zien. Vervolgens werd er volop de spot gedreven met haar gewicht en haar eetstoornis.

“De serie impliceert dat zwaardere mensen minderwaardig zijn”, klonk het bij critici. “Er wordt heel onrespectvol met hen omgegaan en de grappen zijn eigenlijk gewoon gemeen, en niet echt grappig.” Net dankzij die kritiek zijn veel Netflix-gebruikers toch een kijkje gaan nemen, waardoor ‘Insatiable’ tegen alle verwachtingen in toch een tweede seizoen kreeg.

Wat zowaar nog onverwachter was, is dat de reeks zich grotendeels heeft herpakt wat thematiek betreft. “Waar er in vorige seizoenen hartelijk werd gelachen met het binge-eating van hoofdrol Patty, wordt er nu serieuze aandacht aan besteed. Plots gaat Patty naar zelfhulpgroepen waar ze haar eetproblemen bespreekt. Ook haar ouders en manager maken zich opeens wel uitgesproken zorgen over haar ziekte. Het blijft natuurlijk een satire die commentaar wil geven op de wereld van schoonheidswedstrijden, maar de humor is op z’n minst een pak minder goedkoop geworden dan in het eerste seizoen.”

‘Insatiable’ seizoen 2 is nu te bekijken via Netflix.