Controversiële Netflix-reeks '13 Reasons Why' krijgt tweede seizoen, met één drastische verandering MVO

09 april 2018

12u57 1 TV Het tweede seizoen van '13 Reasons Why', de veelbesproken Netflix-serie over een meisje dat zelfmoord pleegt en wraak neemt via 13 cassettes, krijgt een tweede seizoen. Hannah, de hoofdrol in kwestie, zal echter niét meer aan het woord komen - haar cassettes zijn immers op. Daarom krijgt de serie nu een andere verteller, die de invalshoek van de show volledig zal veranderen.

Als Hannah er niet was geweest om haar verhaal te vertellen via de opnames die ze maakte voor haar dood, zou er niet veel te beleven zijn geweest in het eerste seizoen van '13 Reasons Why'. Hoewel hoofdpersonage Clay de prominente rol speelde in het heden en Hannah enkel in de flashbacks, was haar aanwezigheid de drijfveer voor de hele verhaallijn.

Nu is het waarschijnlijk dat die rol zal doorschuiven naar Clay, of beter gezegd acteur Brian Yorkey. "Er zal voiceover te horen zijn in elke aflevering", bevestigde hij in een recent interview. "Maar Hannah komt niet meer aan het woord, dat kan ook niet, haar cassettes zijn op."

Mogelijk wordt personage Tyler één van de nieuwe hoofdrollen, gezien hij een zelfmoordpoging ondernam aan het einde van seizoen één. Die verhaallijn wijkt af van het boek waarop de serie gebaseerd is, en doet dus vermoeden dat de droeve plotwending een aanzet was voor méér '13 Reasons Why'.

Het is opvallend dat de reeks een tweede seizoen krijgt, in de eerste plaats, gezien het eerste heel wat controverse met zich meebracht. Zo was het programma gericht op tieners, maar bracht het wel expliciet de zelfmoord van Hannah in beeld. Dat zou schadelijk kunnen zijn voor jongeren die met gelijkaardige gedachten worstelen, zo menen jeugdpsychologen.

Voor seizoen twee wordt er gesproken over een schietpartij op school die als start van het verhaal zou fungeren, en ook dat zou de nodige oproer teweegbrengen gezien het huidige klimaat in de VS. Hoe de show zich daadwerkelijk zal ontplooien, is nog niet bevestigd door Netflix.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be