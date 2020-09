Controversieel Deens tv-programma toont naakte volwassenen aan jonge tieners: “Dit is kindermisbruik” BDB

22 september 2020

21u25

Bron: The Sun 4 TV Aan kinderen tonen dat niet iedereen een sixpack en een perfect lichaam heeft. Dat is het opzet van het Deense tv-programma ‘Ultra Strips Down’. Maar die nobele poging van de openbare omroep DR om aan ‘body positivity’ te doen veroorzaakt ook controverse. Dat schrijft The Sun. “Dit is kindermisbruik”, klinkt het onder andere op Twitter.

In ‘Ultra Strips Down’ krijgt een groep 11- tot 13-jarigen vijf naakte volwassenen te zien: mannen en vrouwen, met een verschillend uiterlijk. Intussen kunnen de tieners vragen stellen over wat ze denken over hun lichaam en of ze tevreden zijn over hun intieme delen. Ook zaken als schaamhaar komen aan bod. Jannick Schow, de bedenker van het programma, wil zo vooral aan jongeren tonen dat niet iedereen eruitziet als een model op sociale media.

Het programma, dat in Denemarken bekroond is met een tv-prijs, krijgt nu tijdens z’n tweede seizoen ook heel wat kritiek te verduren op sociale media. “We hebben een probleem met de Netflix-film ‘Cuties’ (die volgens critici kinderporno zou promoten, red.), maar het is wel ok dat een 35-jarige man z’n piemel toont aan een kind van 11?”, klinkt het verontwaardigd. “Dit programma wil enkel mensen choqueren en de makers wisten heel goed dat dat zou lukken. Ze willen kijkers lokken en gebruiken daarvoor kinderen. Hoe kan dat geen kindermisbruik zijn?”, schrijft iemand anders op Twitter. Al zijn er ook voorstanders: “Deze show wil tonen hoe normale lichamen er in werkelijkheid uitzien en da’s lovend.”

(Lees verder onder de tweets.)

This needs to stop. The normalisation of this is getting far too out of hand.#UltraStripsDown#SaveOurChildren#ChildrensLivesMatterhttps://t.co/tBn109JbdS https://t.co/BOWA7RBMNu Angelo Davis(@ breakfixbreak) link

We have a problem with cuties, but its okay for a 35 year old man to expose his p*** to 11 year olds? #ultrastripsdown cy12(@ cy12) link

Although a bit shocking for many, the premise that this is what normal bodies look like is awesome. #bodypositive #UltraStripsDown #DanishTelevision thegirlhasnoname ✡️(@ lynn180_lynn) link

“Dit heeft niets te maken met sex”, verdedigt Schow het programma in New York Times. “We willen gewoon echte lichamen tonen. 90% van de lichamen op sociale media is perfect, terwijl die verhouding niet zo hoog ligt in het echte leven. Wij hebben een vetlaagje of puisten en we willen kinderen tonen dat dit ok is.” De ouders van de kinderen werden op voorhand ook goed geïnformeerd over het doel van het programma. Tijdens de opnames werd ook voortdurend gepeild hoe ze zich voelden bij wat ze zagen.

De rechtse Deense politicus Peter Skaarup is alvast niet overtuigd. “Dit is gewoon een vulgaire manier om seksuele opvoeding aan te leren”, zegt hij in The Sun. “Dit is veel te vroeg voor die kinderen.”