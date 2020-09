Conner Rousseau geeft ‘bedgeheimen’ prijs: “Stel dat het niet lukt, wat ga ik dan doen met mijn leven?” TDS

02 september 2020

22u41

Bron: VIER 0 TV Conner Rousseau (27) logeert deze week op de Evanna voor ‘Gert Late Night’. Tijdens de bedgeheimen met James Cook gaat hij geen onderwerp uit de weg: zijn zorgen en twijfels komen aan bod, net als zijn seksuele geaardheid en zijn wel erg bewogen schoolcarrière. Ook geeft de Sp.a-voorzitter toe in welke voetsporen uit het politieke landschap hij wil treden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Als je in de spiegel kijkt, hoeveel geef jij jezelf?” - Met zijn eerste vraag zet James meteen de toon. Connor wikt en weegt zijn antwoord: “Ik zou zeggen, een 7,5 of een 8. Maar mijn neus is mijn complex. Die staat een beetje scheef.” James denkt echter dat een deel van de kiezers enkel voor Conner zou stemmen voor zijn looks, maar daar ziet de politicus geen graten in. “Alle middelen zijn goed om het doel te bereiken”, lacht hij. “Het kan ook allemaal snel gedaan zijn, hoor. Of ik daar bang voor ben? Dat is niet het juiste woord, maar tijdens de lockdown had ik wel een weekend... het voelde aan alsof ik koorts of de griep had, maar ik had niets. En toch voelde ik mij rotslecht. Ik had zoiets van: ik ben op mijn 26ste voorzitter geworden, maar stel dat het niet lukt? Wat ga ik dan doen met mijn leven?”

James vraagt zich, gezien de jonge leeftijd van het Sp.a-boegbeeld, af naar wie van de politieke voorzitters Conner opkijkt. “Paul Magnette, die kan heel charismatisch spreken”, reageert Conner. “En Bart De Wever ook, die spreek heel duidelijk en toch altijd heel strategisch. Dat zijn politiekers die op een bepaald niveau staan, waar ik mij toch aan wil meten. Ik hoop ooit ook zo goed als hen te worden, of beter.”

Wilde student

Aan ambitie geen gebrek, al was dat blijkbaar een heel ander verhaal toen Conner nog op de schoolbanken zat. “Ik was geen goeie student, ik was een irritante kutkleine”, geeft de politicus toe. “Ik heb heel veel strafstudie gehad en het is één jaar misgelopen: ik ben blijven zitten in het vijfde middelbaar. Ze belden je toen op als je een C-attest had, zodat je niet naar school moest komen om je dat gênante moment te besparen. Maar ik kwam binnen in de klas, en het eerste dat de leerkracht mij zei was: ‘Ik ben jou vergeten bellen.’”

Dat deed Conners bloed blijkbaar koken. “Ik heb toen gezegd: ‘Wat, jij hebt me niet gebeld? En heb dan mijn agenda gesmeten en gezegd: ‘Denk je serieus dat ik hier moeite ga doen om mijn C-attest mee te nemen? Je mag het hebben, ik ben hier weg.’ En toen ben ik het gewoon afgebold.” Tijdens zijn schoolcarrière zette Rousseau ook geregeld de bloemetjes buiten, zo laat hij nog weten. “Het was niet overdreven, maar ik heb mij wel laten gaan, ja. Experimenteren, ik heb wiet gerookt. En ik ben ooit eens zo dronken op mijn kot toegekomen, dat mijn hoofd op het bed lag, maar al de rest eruit. Het was zelfs zo dat er een ruggenwervel gekneld zat, waardoor ik een week of twee geen gevoel meer had in mijn dikke teen.”

LEES OOK:

Bob Savenberg, ex-manager van Natalia: “Ik wist van in het begin dat ze een goed moedertje zou zijn”

Broer van Erik Van Looy vertelt over hun goeie band: “Tijdens z’n scheiding heb ik hem vaak moeten troosten”