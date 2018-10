Confituur als geluksbrenger, tijd voor filosofie en een zangsolo van Erik: dit was aflevering drie van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

Het gaat verbazend goed vooruit voor VTM-journaliste Julie Colpaert. Drie deelnames en evenveel overwinningen. Als ze aflevering vier overleeft, heeft ze na amper één week 'Slimste Mens' al zo goed als zeker haar ticket voor de finaleweken beet. En zo stapt ravissante Julie langzaam maar zeker in het brede spoor dat Freek Braeckman ooit trok.

In theorie kan je met de vingers in de neus avond na avond ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ worden. Gewoon de fotoronde snel en accuraat afwerken en dan de filmpjesronde perfect spelen. Klus geklaard. Het is wat Julie Colpaert twee keer na elkaar deed. Maar in aflevering drie liep het fout. Tot twee keer toe ontsnapte ze aan een mogelijke uitschakeling. In de ‘Galerij’-ronde kreeg ze stukjes tekst van oude hits te zien. De karaokebol moest duidelijk maken dat er moest gezongen worden. Julie zag het niet, verloor veel tijd en kreeg met enige clementie van Erik Van Looy één goed antwoord cadeau. Groot geluk voor de VTM-journaliste was dat de tegenstand het ook niet door had en er dus geen groter tijdverschil werd genoteerd.

Ook in de filmpjesronde ontsnapte Colpaert op het nippertje. Ze kaapte zelf eerst 50 seconden weg bij Saïd Boumazoughe, speelde een perfecte ronde met een bonus van 150 seconden, maar zag dan hoe actrice Liesa Naert ook op weg naar een perfecte ronde. Ze moest enkel nog het jaar 1918 geven als einde van WOI om de winnaar te worden met een handvol seconden voorsprong op Julie. Naert blokkeerde en stopte. En gunde zo een derde rechtstreekse overwinning op rij aan Julie Colpaert.

In de finale bleek Saïd niet echt een partij voor Liesa. Niet weten wie auteur Dimitri Verhulst is, bleek in de afrekening fataal. Al werd Naert, ondanks behoorlijke joekels van lenzen voor de ogen toch kampend met slecht zicht richting tv-monitor, ook nu weer behoorlijk overmand door zenuwen. Maar zestien seconden bonus om vier goede antwoorden te vinden over ‘Hamlet’ bleek te hoog gegrepen voor Boumazoughe.

Van jurylid Marc Marie Huijbregts weten we nu ook dat we niet alles moeten geloven wat hij ratelend aan de wereld toevertrouwt. Hij maakte een hele scène dat hij zowat de enige cabaretier is in Tilburg die de lokale Ad Vinkenprijs nog niet heeft gewonnen. Volgens Marc Marie heeft zelfs al twee keer een pop gewonnen in de zestien jaar dat de Prijs wordt uitgereikt. Da’s een loopje met de waarheid. De prijs die overigens al sinds 1989 bestaat en om de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon die een bijzondere bijdrage levert aan de kleinkunst, ging steevast naar, jawel, een persoon en dus geen pop.

In de laatste aflevering van week één van ‘De Slimste Mens’ mogen dus twee dames zitten. Julie kampt voor een ticket voor de finaleweken, Liesa voor mogelijke winst. Of ze opnieuw haar pot rabarberconfituur onder haar stoel zal plaatsen, is een andere vraag. Ze nemen het op tegen een topdokter. Een bekende topdokter, Guy T’sjoen.

De leukste quotes

Saïd: ‘Ik ben supercontent. Ik heb al een standbeeld gekregen. Allemaal gestolen saccochen’.

Julie: ‘Van Dany Verstraeten heb ik een Kinderencyclopedie gekregen. Ik moest die helemaal doornemen.Maar die was zo dik. Het is me niet gelukt’.

Karen (tegen Erik): ‘Ik ben blij dat ge weer moogt doen waar he zo goed in zijt: kaartjes aflezen’.

In wat even een ‘Uitzending voor Derden’ had kunnen zijn, leest Erik Van Looy de mooiste zin van de avond (eentje van Hugo Claus), voor: ‘Het is beter gras te zijn. Men kan het maaien, wieden en wild groeit het weer en altijd anders’. Waarop Saïd even doorboomt. Zijn mooiste zin: ‘Piet Krediet woont hier niet’. Waarna hij toch even ernstig wordt en Socrates citeert: ‘Wie wijst is diegene die weet dat hij niet weet’.

Liesa denkt (in volle finale luidop na): ‘Kakkerij. Allez, denk na. Weyts, Muyters. Kakkerij zeg. Nu heb ik stress. Stop’.

Kantelmomenten

Saïd verliest meteen controle tijdens de ‘Open deur’-ronde omdat hij niks weet te vertellen over Nicole & Hugo.

De drie spelen een perfecte en heel snelle ‘Puzzel’-ronde.

In de fotoronde verliest Saïd opnieuw veel tijd. Julie weet in totaal vijf antwoorden af te snoepen bij de concurrentie. Haar eigen fotoronde is een drama, maar de concurrentie profiteert niet.

In de alles beslissende filmpjesronde weet Saïd erg veel over ‘Temptation Island’. Julie Colpaert speelt perfect na haar filmpje over zwangere prinses Kate, maar ziet toch hoe Liesa dan nog kan winnen. De actrice vergeet in haar filmpje over de gebeurtenissen in Ieper het logische ‘1918’ te geven.

In de finale hinkt Saïd de hele tijd achter de feiten aan. Exit voor de rapper na drie deelnames.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 381 sec.

2. Liesa Naert 339 sec.

3. Saïd Boumazoughe 230 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 3 deelnames 3 overwinningen

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 verloren

3. Liesa Naert 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Topdokter Guy T’Sjoen