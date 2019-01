Concurrent Hulu is Netflix voor met docu over Fyre Festival MVO

15 januari 2019

08u27

Bron: ANP 0 TV Vier dagen voordat Netflix een documentaire over het Fyre Festival-debacle zou uitbrengen, heeft Amerikaanse concurrent Hulu maandag een gelijksoortige film aan het aanbod toegevoegd.

Naast een concurrentieslag heeft de actie van Hulu ook een inhoudelijke reden, vertelt een bron van Entertainment Weekly. In Hulu’s docu Fyre Fraud komt naar voren dat één van de promotors van het festival zijn werknemers opdroeg te verdoezelen dat het festival in de soep dreigde te lopen. Deze Elliot Tebele is één van de producenten van de Netflix-docu, Fyre.

Het Fyre Festival werd in 2017 aangeprezen als een luxueus, exclusief feest op de Bahama’s. Kaarten kosten tussen de 1500 en 12.000 dollar. Toen de eerste bezoekers aankwamen, bleek het echter een grote chaos op het eiland. In plaats van de beloofde chique bungalows stonden er tenten klaar, de luxe maaltijden bestonden uit niet meer dan een boterham met kaas. Ook was er een tekort aan water en medische zorg. Het festival moest daarom op het laatste moment worden afgelast. De zaak van een aantal bezoekers die bij elkaar 100 miljoen dollar eisen van de organisatie, onder wie rapper Ja Rule, loopt nog.

In de maandag uitgebrachte Hulu-docu komt Billy McFarland aan het woord, de hoofdorganisator van het festival die vorig jaar werd veroordeeld tot zes jaar cel voor dit en andere fraudegevallen. Netflix verklaarde eerder dat zij niet voor een interview met McFarland hebben gekozen, omdat hij daarvoor betaald wilde worden. De makers vonden het niet oké dat hij zou profiteren van de docu, nadat zoveel mensen gedupeerd zijn door de gevolgen van zijn daden.