CompAni-One gaat aan de haal met laatste finaleplaats 'Belgium's Got Talent': Dit zijn de 12 finalisten

19 mei 2018

16u32 0 TV De studioshows zitten erop en de 12 finalisten van 'Belgium’s Got Talent' zijn bekend. Gisteren, in de zesde studioshow, stuurde de jury ritmische acrobate Aya Courouble richting finale. Ook de stemmen van de kijkers thuis zijn intussen geteld: zij beloonden moderne dansgroep CompAni-One met de allerlaatste finaleplek.

De bekendmaking van die laatste finalist gebeurde zonet op de Facebook-pagina van Belgium’s Got Talent. Aya Courouble en CompAni-One zullen volgende week, op vrijdag 25 mei, in de live finale aantreden naast circusartiest Gilles Thiry, dansduo Twice, percussiegroep DrumSpirit, acro-duo Tascha & Ian, gymnasten Interius Fortitudo, zangeres Sonita, BMX’ers Get Insane, latinduo Leen & Angelo, danscollectief Avant Garde Collective en acrobaat Mathias Goethals. Zij verzilverden hun finaleplaats al tijdens de vorige studioshows. De 12 talenten stomen zich nu volop klaar voor de finale, die ongetwijfeld nog straffer en spannender wordt. Want slechts één van hen kan met de overwinning én de hoofdprijs van 50.000 euro naar huis gaan.