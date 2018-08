Compact Disk Dummies worden vaste huisband van 'De Ideale Wereld' SD

31 augustus 2018

12u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Vanaf 4 september flankeren de jongens van Compact Disk Dummies kersvers presentator Jan-Jaap Van Der Wal bij het Canvasprogramma 'De Ideale Wereld'. Lennert en Janus vormen zo de vaste huisband voor het nieuwe seizoen.

Niet alleen zullen ze alle livemuziek bij elke uitzending verzorgen, ze zullen ook betrokken zijn bij sketches, filmpjes en gesprekken tijdens de show. "Alles waar geluid uit komt bij 'De Ideale Wereld' krijgt van ons de Dummies-behandeling", aldus Lennert. "Zo hebben we het introlied een facelift gegeven en hebben we ook zeven nieuwe composities van vier seconden gemaakt voor de tussentitels. We kregen eigenlijk alle vrijheid om ermee te doen wat we wilden. En tot nu toe zijn er geen klachten. Of ze vinden het bagger en durven er niets van zeggen. (lacht)"

"We werden initieel gevraagd om een paar tests mee te draaien" zegt Janus. "Tot een week of twee terug dachten we niet dat het al heel serieus of concreet was. Tot alles heel snel begon te gaan en we plots in een nagelnieuwe studio stonden met microotjes aan ons lijf geprikt. Je wordt er wel echt ingegooid. Je moet leren je plan trekken. Maar dat geeft ook wel vrijheid en zo kan je veel van je eigen ideëen aanbrengen of doorduwen. En onze plan trekken is nu wel iets waar we goed in zijn."

Dat worden stevige dagen, al hoeven de fans die op nieuwe muziek wachten zich niet ongerust te maken volgens Lennert: "Het is iedere dag keihard werken, want naast de opnames voor 'De Ideale Wereld' zijn we ook volop bezig met onze nieuwe plaat. Er ligt al heel wat nieuwe muziek en ik voel dat we in een goede vibe zitten, dus we keren de muziekwereld allesbehalve de rug toe!"

'De Ideale Wereld', vanaf 4 september elke dinsdag en donderdag op Canvas.