Commissariaat van Genkse politiezone uit 'Helden van Hier' krijgt eigen graffitikunstwerk MVO

12 september 2018

Inwoners van Genk keken vanmorgen verrast op: plots is de gevel van hun politiecommissariaat versierd met een graffitikunstwerk van twee verdiepingen hoog.

Het politiecommissariaat is de centrale plek van politiezone CARMA die nu gevolgd wordt in het VTM-programma 'Helden van Hier: Op Interventie'. Het kunstwerk meet 5 meter op 3. Normaal duurt het dagen om een werk van die omvang aan te brengen, maar na een goede voorbereiding en het inschakelen van een hoogtewerker is de klus op één nacht gebeurd. Het werk kan ook de jeugd op een positieve manier dichterbij de politie brengen.

Voor de niet-Limburgers: "Wa Make?", het opschrift dat onderaan het kunstwerk staat, is Genkse slang voor "Hoe gaat het?"

De eerste aflevering van 'Helden van Hier: Op interventie' van vorige week woensdag is ondertussen bekeken door 615.000 kijkers.