Comedian Kamal Kharmach over zijn gewichtstoename: "Het gaat niet goed met mij en ik durf dat zeggen" DBJ

16 maart 2018

16u16

Bron: Radio 1 0 TV Comedian Kamal Karmach (26) werd destijds gelanceerd als de man die 120 kilogram had verloren. Op dit moment gaat zijn carrière voor de wind. Toch is hij niet helemaal gelukkig, het stresserende leven deed hem overvloedig eten en hij is terug heel wat bijgekomen zo vertelt hij op Radio 1.

"Ik ben destijds gelanceerd als de persoon die 120 kilogram is afgevallen, maar nu is de klap des te groter nu ik terug mollig ben", begint Kharmach. 'Ik ben beginnen aankomen in september. Mijn donutzaak ging open in Antwerpen en de voorbereidingen van 'Het collectieve geheugen' (zijn eigen programma op één, nvdr) gingen ook van start. Twee weken voor de opnames moest ik naar de stylist om mijn kleren uit te kiezen en tijdens de opnames pasten die niet meer. Ik moest vaak dezelfde broek aandoen omdat de anderen niet meer pasten."

Ik ben heel fier op het feit dat ik durf te zeggen dat het niet goed gaat met me Kamal Kharmach

De comedian vindt het belangrijk om ook zijn verhaal te vertellen als het minder goed met je gaat. Heel veel mensen willen alleen maar over succes praten, niet over de moeilijkheden. “Ik weiger pertinent om dat te doen,” zegt Kamal. Hij is bereid om te praten over de andere kant van het verhaal. “Ik ben heel fier op het feit dat ik durf te zeggen dat het niet goed gaat met me,” vertelt hij. "Ik ben een hele normale mens. Ik ben afgevallen, succesvol geworden, maar ik ben inmiddels ook terug bijgekomen en daar ben ik ook onzeker over. Ik ben een normale mens", aldus Kamal.

Hamburger boven zelfwaarde

Kamal vertelt dat het meest frusterende is dat je die gewichtstoename ziet gebeuren. "En tóch verkies je dan de hamburger boven je zelfwaarde,” zegt hij. De Antwerpse comedian getuigde ook over de tijd dat hij nog 120 kilogram meer woog. "Ik was 22 jaar en kon geen 50 meter stappen. Ik wandelde van straathoek naar straathoek en rustte telkens op een paal uit om mijn rug te ontlasten. En toch, zelfs toen ik zo verdrietig was en niet kon stappen of een lief krijgen at ik liever de hamburger."

Met zijn getuigenis wil Kharmach tegengewicht beiden aan 'de Facebookgeneratie'. "Daarop tonen de mensen zich enkel wanneer ze succesvol zijn. Ik wil ook de andere kant laten zien", besluit Kamal.