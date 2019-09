Columnist Jules Hanot over Koen Wauters: “52 jaar en alive and kicking” JH

20 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Steeds meer vijftigplussers kiezen ervoor om professioneel wat gas terug te nemen. Het werk is routine geworden, de uitdagingen zijn op en er wordt stiekem uitgekeken naar een hopelijk stressloos pensioen. Maar er lopen ook aankomende bejaarden rond voor wie rust roest en zo’n uitdoofscenario geen optie is. Energieke workaholics die ijveriger worden met de jaren en ­immuun lijken voor het knagen van de tand des tijds.

De juist 52 geworden Koen Wauters is zo’n exemplaar. Dertig jaar geleden al wereldberoemd in Vlaanderen als de charismatische Clouseau-frontman, die hordes verliefde bakvissen in katzwijm deed vallen. Op een blauwe maandag door het pasgeboren VTM van een podium geplukt om met Francesca Vanthielen de ‘Super 50’ te presenteren. Een geniale ingeving. De jonge presentator in bijberoep plakte immers meteen op het scherm, bouwde naast zijn succesvolle muzikale een duizelingwekkende tv-carrière uit en is drie decennia later meer dan ooit alive and kicking. Van tieneridool gestaag doorgegroeid tot rijpe superster op mensenmaat. De übersympatico die overal welkom is, met ‘Wauters vs Waes’ tv-­geschiedenis schreef, van middelmatige programma’s kaskrakers maakte en zo een spijkerharde garantie werd op succes.

Eindelijk de wei op

Die unique selling position leverde hem de status op van onverwoestbaar mediafenomeen en onaantastbaar VTM-boegbeeld. Een loyale, want riant betaalde werknemer, die zich gewillig voor elke al dan niet gammele kar laat spannen en onder het motto ‘hoe meer hooi op mijn vork, hoe liever’ schijnbaar probleemloos de steeds toenemende werkdruk verteert. Hoewel hij al lang niets meer hoeft te bewijzen, is Koen Wauters ook dit jaar amper van het scherm te branden en springt hij als een Duracellkonijn zonder vervaldatum onvermoeibaar van het ene programma naar het andere. Sterker nog. Zelfs op de schaarse Koenloze tv-dagen moet hij vol aan de bak. Als één van de ­gezichten van Rode Neuzendag bijvoorbeeld of om keihard te trainen voor ‘Beat VTM’.

‘Beat VTM’ is het nieuwe paradepaardje waarin Koen binnenkort - ‘Als ik ergens een hekel aan heb dan is het wel om op mijn kas te krijgen’ - de degens kruist met ene Thomas in een vooralsnog mysterieuze ‘Mission Impossible’-battle. Op vrijdag is er de vaste afspraak met inheems talent en Laura Tesoro in ‘Belgium’s Got Talent’ en zaterdag wachten Nathalie Meskens en Jonas Van Geel om onder gezag, leiding en toezicht van hun ceremoniemeester een gekostumeerd bal op te leuken in ‘Wat Een Jaar’. Een ­ludieke trip down memory lane waarin Wauters als oudere jongere met pruik en aangepaste klederdracht rondhuppelt als een veulen dat na weken op stal eindelijk de wei op mag. Een vederlicht tussendoortje waarbij het verstand risicoloos op nul mag worden gezet maar dat - mede door de aanstekelijke ‘tijd van toen-medley’ - garant staat voor een plezant uurtje pretentieloze gezelligheid.

Steun en toeverlaat

Maar echt op zijn best is Koen in ‘Over Winnaars’. Daarin vervelt de vrolijke entertainer naadloos tot begripvolle steun en toeverlaat van door het noodlot getroffen medemensen, die het vertikken zich door hun beperking te laten gijzelen. Zoals - ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik ooit weer zal lopen’ - politie-­inspecteur Pieter, die tien jaar geleden geraakt werd door een kogel, en - in een rolstoel of niet - droomde van waaghalzerij in de lucht. Een wens die Wauters wat graag vervulde door zich met vallen en opstaan met Pieter - ‘I am ready to fly’ - aan een spectaculair rondje paragliden te wagen.

De 24-jarige handelsingenieur Kathy kreeg dan weer totaal onverwacht een beroerte die haar rechterkant verlamde. Na drie jaar intens - ‘Ik heb alles opnieuw moeten leren’ - revalideren had ze een groot stuk van de lange weg terug afgelegd. Ze praatte nog aarzelend en haar rechterarm wilde niet goed mee. Toch vloog ze naar Canada om er samen met Wauters kajakkend walvissen te spotten. Dankzij een orthopedische handschoen peddelde ze moedig mee en begroette ze passerende walvissen en dolfijnen met zo’n aanstekelijk enthousiasme dat het weinigen onberoerd liet. En al zeker Koen Wauters niet. Die omringde haar met vaderlijke zorg en luisterde belangstellend naar wat - ‘Als ik ooit een vriend heb, moet die me aanvaarden zoals ik ben’ - het meisje bezighield.

Tv-strijder

De opbouw van ‘Over Winnaars’ mag dan ietwat voorspelbaar zijn met een lange aanloop naar een geslaagde finale en de steevast ‘verrassend’ opduikende familie, het is wel een dijk van een reality-programma. Eerlijk, wars van melig medelijden en met een presentator die in alle omstandigheden zichzelf blijft, nooit een hoofdrol opeist en als een goede vriend ­meeleeft met de verhalen van mensen wier leven door het noodlot brutaal overhoop werd gehaald. Een mooi en aangrijpend werkstuk. Overtuigend gebracht door een tv-strijder van ontelbare oorlogen die steeds beter wordt en daarom niet enkel voor zijn verjaardag maar ook voor zijn imposante ­oeuvre oprechte felicitaties verdient.