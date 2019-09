Columnist Jules Hanot over ‘Grenslanders’: “Rariteitenkabinet in het Verdronken Land” Jules Hanot

16 september 2019

00u00 0 TV Als deze 'prestigieuze' zondagavondfictie iets bewijst, dan is het wel dat een topcast nog geen garantie is voor een topreeks. Daar is immers ook een sterk scenario voor nodig in plaats van een wazig verhaal vol veel te dik aangezette personages die snel tot karikaturen verglijden.

'Grenslanders' speelt zich af in - jawel - de grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen, waar het leven doorgaans rimpelloos verder kabbelt. Tot er aan Nederlandse zijde een met bloed besmeurd zeilbootje vastloopt en 'vreemdeling' Tara Dessel (Jasmine Sendar) het van latent racisme doordrongen plaatselijke politiekorps versterkt. Welkom is de zwarte rechercheur allerminst. Het 'donkertje' - "Negerin mag je immers niet meer zeggen" - blijkt zeer tegen de zin van haar Zeeuwse commissaris - "Hier lossen de meeste dingen zichzelf wel op" - van het doortastende type en wordt ook nog eens geteisterd door demonen uit haar Rotterdams verleden. Dwalend door de polder wordt een getraumatiseerd Afrikaans meisje aangetroffen en even later op het strand een dood jongetje. Enter Bert Dewulf (Koen De Bouw) . Een, ook al, getormenteerde en plichtsgetrouwe Antwerpse psychiater met problemen thuis. Samen met Dessel bijt hij zich in de zaak vast en het duo stuit al snel op een door de mysterieuze 'Admiraal' geleid netwerk van mensensmokkel met vertakkingen tot op het politiebureau. De 'inboorlingen' zwijgen als vermoord, er wordt een nieuw lijk uit het net gevist en op de achtergrond op speelt de lokale sekte van 'De Lorrendraaiers' een steeds bedenkelijkere rol. Verder lopen er in het 'Verdronken Land' blijkbaar enkel zonderlingen rond. Zoals een losgeslagen douanier, een 'softe' West-Vlaamse flik en een verwilderde kluizenaar-filosoof die vanop het strand alles in de gaten houdt en tussendoor een rebellerend autochtoon meisje van literatuur en levenslessen voorziet. Stuk voor stuk karikaturen die het in Nederland grandioos geflopte 'Grenslanders' meer op een ongeloofwaardig rariteitenkabinet doen lijken dan op de spannende thrillerserie die het programma pretendeert te zijn.