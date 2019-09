Columnist Jules Hanot over ‘Geub’: “Hoe vettiger, hoe prettiger” Jules Hanot

00u00 0 TV "Veel gênanter als (sic) 'dees' kan het niet worden", loog Philippe Geubels nadat hij in het gezelschap van een Miss Belgian Beauty-kandidate gemolesteerd werd door twee potige knapen. Hoewel de eerste aflevering amper halfweg was, werden her en der kinderen zonder uitleg naar bed gestuurd en zaten hun ouders er met rode oortjes bij. Zo'n 'vuile praat' en dito manieren had niemand van Vlaanderens populairste komiek verwacht.

Om maar te zeggen dat het grote fictiedebuut waarin Philippe Geubels overtuigend een grotesk uitvergrote versie van zichzelf speelt voor een karrenvracht aan controverse en - "En dat met ons belastinggeld!" - verontwaardiging zal zorgen. 'Geub' hanteert immers het principe dat met alles kan/moet gelachen worden en tast onder het motto 'hoe vettiger, hoe prettiger' zo enthousiast de grenzen van het humorfatsoen af, dat die soms overschreden worden. Tom Boonen was net - "Hij is nog niet eens van de grond geschraapt" - te pletter gestort na een parachutesprong voor het goede doel, waarbij ook Goedele Liekens behoorlijk wat averij opliep. Het kon de pret niet drukken. Met 'adviseurs' Pannenkoek en Dikke Dirk bleef 'Geub' onophoudelijk seksistische - "Stop haar kalkoen maar eens goed vol" - of aangebrande - "Mijn hart is gebroken, maar vanonder geneest het rapper. Een man met liefdesverdriet is dus eigenlijk een omgekeerde Marc Herremans" - moppen op de verbouwereerde kijkers afvuren. We maakten kennis met de waanzinnige manager Johnny Braeckman en liepen onderweg William (een ijzersterke Derek de Lint) tegen het bejaarde lijf. De buitenmaats geschapen - "Ik moet mijn condooms op maat laten maken" - 67-jarige Nederlandse overbuur die met mevrouw Geubels aan de haal ging en daarmee de komiek met een al even buitenmaatse depressie opzadelde. Toegegeven. Het onder de 'piemelgrappen' kreunende 'Geub' is grof, platvloers en zo totaal van de pot te gerukt dat het geen allemansvriend kan worden. Maar wij hebben er, sorry daarvoor, een paar keer zo onbedaarlijk mee moeten lachen dat we uitkijken naar het vervolg.