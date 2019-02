COLUMN. Veerle en Nick uit Blind Getrouwd: “De nestdrang steekt de kop op” Redactie

22 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Of het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ weer succesvolle relaties oplevert, moet nog blijken. Voor Veerle (37) en Nick (32) uit seizoen 2 was het alvast een succes: in maart verwachten ze hun eerste kindje. In deze column telt Story samen met Veerle af.

Eigenlijk zou ik tijdens deze laatste zwangerschapsweken moeten rusten, maar ik voel de nestdrang opkomen. Ik kon niet meer wachten om de babykamer in te richten. Niemand mag de kamer nu nog binnen, want de decorstukken verklappen het geslacht. Intussen staat ook de opstelling met de doopsuiker klaar. Ik heb het volledig zelf in elkaar geknutseld. Nick heeft niet veel geholpen... Bewust, want hij zou toch maar alles opeten. Verder zijn we de diepvriezer aan het volproppen met verse soep en spaghettisaus, om de eerste dagen na de geboorte gemakkelijk én gezond door te komen. Ja, we zijn er stilaan écht klaar voor!

