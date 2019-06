COLUMN. Jules Hanot: “Zenders drukken de pauzeknop in” Jules Hanot

14 juni 2019

06u00

Elke week fileert mediawatcher en tv-criticus Jules Hanot de ­wondere wereld van de media in Dag Allemaal. Ongezouten en messcherp, zoals ­alleen Jules dat kan.

“Er is geen bal op de tv”, zong het Nederlandse Doe Maar drie decennia geleden al. Woorden die vandaag toepasselijker klinken dan ooit, omdat de zenders collectief beslisten om vroeger dan gewoonlijk de pauzeknop in te drukken. De actualiteit en enkele schaarse sterkhouders konden de schijn even ophouden, maar nu de verkiezingen achter de rug zijn, het jonge zangwonder Ibe zich ‘The Voice Van Vlaanderen’ mag noemen en het muisstil stil is aan boord van de partyboot Evanna, valt op het scherm amper nog wat te beleven.

En het wordt nog erger. Volgende week vraagt Philippe Geubels nog één keertje of er een dokter in de zaal is, stapt de laatste Columbus-passagier in bij chauffeur Wim Lybaert en koersen zowel ‘Thuis’ als ‘Familie’ richting hun ongetwijfeld rampspoedige seizoensfinales. Dan breekt onherroepelijk de maandenlange zomerse leegte aan. Een periode van armoe troef waarin de machteloze kijker op een eentonig tv-dieet van herhalingen, vergeelde films en aangekochte buitenlandse documentaires wordt gezet en plots niet meer als een belangrijke klant, maar als een noodzakelijk kwaad wordt beschouwd.

Herkauwen

Vooral VTM was er als de kippen bij om al in april(!) flink gas terug te nemen. Door de slabakkende reclame-inkomsten moet er streng op de kleintjes worden gelet en dan is hergebruik van eigen werk dé oplossing om ontspoorde budgetten uit de rode cijfers te halen. Al hoeven herhalingen niet per se storend te zijn. Zo mochten we nog eens op bordeelbezoek in de séparé en viproom van de ‘69’ . Met dank aan het ijzersterke ‘Matroesjka’s’ waarin Ray Van Mechelen, Vincent Dockx, Eddy Stoefs en andere gewetenloze handelaars in jong vrouwenvlees vijftien jaar na ­datum overtuigend bewezen dat goede televisie tijdloos is.

Dat geldt jammer genoeg niet voor ‘Groeten Uit’. Vrolijke tv-nostalgie die zo snel weer uit de kast werd gehaald, dat ze het effect had van een mop waarvan iedereen al lang de pointe kende. Een voorbode van een middelmatige en voorspelbare VTM-zomer die behalve de tiende jaargang van de stilaan helemaal uitgewoonde B&B-reality van ‘Met Vier In Bed’ weinig of niets nieuws te bieden heeft. Naar jaarlijkse gewoonte is Julie Colpaert op dinsdag en donderdag van corvee om in ‘Telefacts Zomer’ buitenlandse reportages te kaderen en worden we elke weekdag in café De Lichttoren ­verwacht om, nog maar eens, de komische lotgevallen van ‘den apsjaar’, Jef, Ida et les autres te herkauwen in ‘Lili en Marleen’.

Leeghoofdigheid

Bij VIER bakken ze het zo mogelijk nog bruiner met drie maanden van goedkope schermvulling die vaak nog zo vers in het geheugen ligt dat geen zinnig mens er een boodschap aan heeft. Tenzij er iemand zit te wachten op ‘Huizenjagers’ die panden van vorig jaar aanprijzen, op de onvermijdelijke Jani die vestimentaire zondaars hetzelfde kleedje past of op Pedro Elias die in ‘Control Pedro’ uitpakt met ‘verrassende’ internetontdekkingen die intussen oud nieuws zijn. Verder wordt de zoektocht naar het beste grillduo van Vlaanderen voortgezet in ‘Grillmasters’ en blijft de zender duimen dat er kijkers overblijven die naar ‘Love Island’ willen kijken. Al is de kans dat deze ode aan de leeghoofdigheid alsnog het verhoopte kijkcijferkanon wordt bijzonder klein. ‘Love Island’ is immers zo beschamend slecht, dat het met heimwee doet terugdenken aan het rustgevende testbeeld van weleer.

Dunne spoeling

Over naar de met belastinggeld gefinancierde maar onder chronische besparingen kreunende openbare omroep. Ook in het Huis van Vertrouwen is de spoeling bijzonder dun en wordt met het eeuwige excuus dat vers koken (te veel) geld kost, vooral opgewarmde kost geserveerd. Zo mogen we er getuige van zijn hoe de met berenmuts en thermisch ondergoed uitgeruste Martin Heylen twaalf jaar geleden de koude trotseerde in het fijne ‘Terug Naar Siberië’. En wordt - wellicht om ons op tijd warm te maken voor het derde seizoen - de komisch bedoelde echtscheidingssoap ‘Zie Mij Graag’ weer op Vlaanderen losgelaten.

Gelukkig kunnen ze aan de Reyerslaan rekenen op trouwe soldaten als Jeroen Meus en Karl Vannieuwkerke. De met voorsprong sympathiekste tv-kok van de Lage Landen blijft voor ‘Dagelijkse Zomerkost’ dit keer in eigen land om er bij mensen thuis in potten en pannen te roeren. Vannieuwkerke trekt met vrouw en kind dan weer richting Frankrijk om met zijn gasten in ‘Vive Le Vélo’ een dagelijkse blik achter de schermen van het Tourpeloton te werpen. Verder blijven we met plezier ‘De Campus Cup’ volgen en behoren we als koele minnaars van het bizarre ‘Fiskepark’ tot het kleine kransje kijkers dat per se wil weten of, hoe en waarom Tomas De Soete een bijl in het hoofd van Bent Van Looy heeft geplant.

Gerust geweten

Toch kunnen die zeldzame lichtpuntjes niet verhinderen dat het zomerse tv-aanbod zo schraal en saai oogt dat deze media-­watcher met een gerust geweten even afscheid kan nemen om - eens de lange leegte voorbij - met opgeladen batterijen en een frisse blik het nieuwe tv-seizoen te fileren.