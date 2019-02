COLUMN. Jules Hanot niet mals voor blinde tv-liefde in ‘Blind Getrouwd’ of ‘Blind Date’ Redactie

27 februari 2019

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Elke week fileert mediawatcher en tv-criticus Jule Hanot in Dag Allemaal de wondere wereld van de media. Ongezouten en messcherp, zoals alleen Jules dat kan.

Niet lang geleden voerde het pad der liefde nog langs zwoele dansavonden, luide discotheken, bruine kroegen en donkere bioscoopzalen. Daar probeerden we, piekfijn uitgedost en gespeeld charmant, indruk te maken op elke potentiële love interest. De vele gelopen blauwtjes werden in stilte verwerkt en de zeldzame keren dat de vis beet, bleek de ‘grote liefde’ lang niet zo overweldigend als de vlinders in de buik wilden doen geloven. Die ambachtelijke trial and error-methode leerde dat het amoureuze parcours bezaaid lag met gebroken harten en, vooral, dat het nuttig was eerst de marchandise op eventuele verborgen gebreken te testen om het risico op de spreekwoordelijke kat in een zak te beperken.

