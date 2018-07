Collega Kevin Spacey: "Ik kende alleen de geweldige vakman die hij is" TK

09 juli 2018

07u34

Bron: ANP 0 TV 'House Of Cards'-actrice Robin Wright heeft voor het eerst gepraat over het schandaal rond haar tegenspeler Kevin Spacey. De actrice is te gast in de Today Show, dat gisteren de eerste beelden van het interview vrijgaf.

Daarin zegt Robin, die in de serie Claire Underwood speelt, over haar televisie-echtgenoot: "Kevin en ik kenden elkaar tussen dat er 'actie' werd geroepen en 'cut'. En tussen scènes door giechelden we met elkaar. Ik kende hem niet als persoon. Ik kende de geweldige vakman die hij is."

In oktober kwamen de eerste verhalen naar buiten over seksueel wangedrag van de 58-jarige acteur. Een dag na de eerste beschuldiging kondigde Netflix aan dat het zesde seizoen van 'House Of Cards' het laatste zou zijn. Toen bleek dat er ook klachten waren van medewerkers van de serie, werd Kevin ontslagen. In het komende seizoen van House Of Cards is hij dan ook niet meer te zien. Door zijn ontslag werd de reeks teruggebracht tot acht afleveringen.