Cole Sprouse speelde de zoon van Ross in ‘Friends', maar waarom verdween hij plotseling? MVO

22 februari 2019

09u24

Bron: Daily Mail 3 TV ‘Riverdale’-acteur Cole Sprouse (26) onthult waarom zijn personage, Ben, plotseling van het kleine scherm verdween in de serie ‘Friends’. Na seizoen 8 verdween het zoontje van Ross voorgoed, en zonder enige uitleg.

In een filmpje van GQ antwoordt de acteur op vragen die hem gesteld werden via sociale media. Eentje daarvan was: “Hoe voel jij je over het feit dat Ben praktisch is gestorven in ‘Friends’?”

Om te beginnen is Ben niet gestorven, zo verzekert Cole. “Ross was gewoon niet de meest aanwezige vader in het leven van Ben. Dus het verrast me niet dat hij hem steeds minder en minder zag.” Hij geeft ook nog mee dat zijn tweelingbroer, Dylan, met wie hij jarenlang te zien was in ‘The Suite Life Of Zack And Cody’, niet afwisselend de rol van Ben speelde. Als tweeling werden ze namelijk vaak gevraagd om om de beurten dezelfde rol op zich te nemen, in overeenstemming met de wet op de kinderarbeid. “Maar daarvoor kwam Ben niet vaak genoeg in beeld. Het was niet nodig om er twee acteurs voor aan te nemen. Het was mijn allereerste job die ik deed zonder mijn broer.”