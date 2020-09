Code rood voor Spanje, dus ook voor ‘Love Island’? “We doen er alles aan om veiligheid te garanderen” IDR

03 september 2020

15u37 2 TV Zon, sexy singles én de hoop op ware liefde. Maar ook: negatief reisadvies voor Spanje vanaf morgen. Nadat de opnames door covid-19 al een keertje werden uitgesteld, blijft het tweede seizoen van ‘Love Island’ geplaagd worden door de grillen van het coronavirus. Al blijft Vijf er de moed inhouden. “De deelnemers moeten zich enkel en alleen focussen op de liefde”, klinkt het.

Gisterenavond paste het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies aan voor heel wat regio’s en landen. Vanuit België naar Spanje reizen, is vanaf morgen 16u ten strengste verboden. Het hele land is vanaf dan een rode coronazone, en daar moet je uiteraard wegblijven. Gran Canaria - waar ‘Love Island’ ook dit jaar wordt opgenomen - valt daar ook onder. Heel wat fans van het realityprogramma vragen zich dan ook af wat de toekomst is van het programma en of de volgende Islanders uitsluitend Nederlanders zullen zijn, aangezien daar (nog) geen code rood geldt voor Spanje.

Dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn. Barbara Salomon, persverantwoordelijke voor Vijf, legt uit. “Wij houden het reisadvies en de coronaprotocollen streng in de gaten”, klinkt het. “Het is ons dus ook niet ontgaan dat Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Spanje heeft aangepast: dat is van code oranje naar code rood gegaan. Voor ‘Love Island’ - dat in een prachtige villa op Gran Canaria wordt opgenomen - heeft dit echter geen onmiddellijke gevolgen. De opnames zijn een week geleden gestart, en daarbij heeft de veiligheid van de deelnemers en de crew iedere dag onze hoogste prioriteit. De crew en de kandidaten zijn al meerdere keren getest, zowel voor het reizen als bij aankomst en in de villa.”

In quarantaine

Allemaal goed en wel natuurlijk, maar wat dan met de Islanders die nog moeten toekomen? Zullen dat allemaal Nederlanders zijn? “Toch niet”, klinkt het. “We hebben alle deelnemers tijdig ingevlogen, ook degenen die je nog niet op televisie ziet. Zij zijn bij aankomst ook meteen in quarantaine gegaan. De laatste lichting vliegt vandaag nog naar Gran Canaria. Zij zullen bij aankomst meteen getest worden op het coronavirus en moeten vervolgens ook in quarantaine gaan. Voor ze de ‘Love Island’-villa betreden, worden ze nogmaals getest. is die uitslag positief of weigert een van de kandidaten om het testresultaat bekend te maken, dan wordt een deelname sowieso geweigerd. ‘Love Island’ doet er dus echt alles aan om de veiligheid van deelnemers te garanderen, zodat zij zich ten volle kunnen focussen op dat andere rood: liefdesrood.”

LEES OOK:

Deze Islander heeft het bed gedeeld met meer dan 130 vrouwen

VIDEO. Er wordt meteen gekust in ‘Love Island’