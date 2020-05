Cobie Smulders verdedigt controversieel einde ‘How I Met Your Mother’ SDE

Bron: Metro UK 0 TV Negen seizoenen lang zocht Ted in ‘How I Met Your Mother’ naar de vrouw die de moeder van z'n kinderen zou worden. Maar fans toonden zich niet erg gelukkig met het einde van de reeks. Onterecht, vindt actrice Cobie Smulders (38). Opgelet: spoilers!

Wie wordt de moeder van Ted’s kinderen? Het is dé vraag die fans van ‘How I Met Your Mother’ negen seizoenen lang bezighield. Een hele reeks vrouwen passeerde de revue, maar geen enkele van hen bleek de juiste. Pas in het laatste seizoen ontmoette Ted ‘de moeder’. Eind goed al goed, zou je denken. Alleen: in de laatste aflevering bleek dat de moeder dood was en dat Ted eigenlijk een relatie wilde beginnen met Robin (Cobie Smulders). Zij was een van z'n beste vrienden én in het begin van de reeks ook z'n love interest. Maar veel fans waren teleurgesteld, vooral omdat het hele laatste seizoen gewijd was aan het huwelijk van Robin en Barney (Neil Patrick Harris), en dat ook op één aflevering aan diggelen werd geslagen.

Actrice Cobie Smulders is het echter niet eens met alle commentaar. “Mensen voelen zich erbij hoe ze willen”, vertelt ze aan Metro UK. “Maar ik heb het idee dat er nu toch wel genoeg tijd overheen is gegaan." Ze vervolgt: “De relatie tussen Robin en Barney op het einde, dat was het soort relatie waar iedereen achter staat. Maar wanneer je teruggaat naar het begin van de show, dan waren Robin en Ted dat koppel. Ik denk dat je de show nu in z'n geheel gewoon anders moet bekijken.”

Of er een reünie in de maak is, wil Cobie niet bevestigen. “Ik denk dat alles mogelijk is", zegt ze wel. “Er staat in ieder geval niets in de steigers, maar ik zou het geweldig vinden om met iedereen terug samen te werken. Het is al veel te lang geleden, maar er is dus nog niets in de maak.”

