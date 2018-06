Cluedo-B&B zorgt voor mysterie in 'Met Vier in Bed' SD

18 juni 2018

06u00 1 TV 'Met Vier in Bed' trekt deze week naar de Ardense hoogtes voor natuur, cultuur en een nieuwe portie vakantieadressen. Er is opnieuw voor elk wat wils: een voormalige kruidenierswinkel, een uitgebreide wellness, een gerestaureerde pipowagen en een unieke Cluedo-B&B.

Au Magasin in Vielsalm

Op een zucht van de Baraque de Fraiture ligt Au Magasin, het eerste adresje van de week. Limburgers Christa en Ivo verhuisden vier jaar geleden naar de Belgische Ardennen, nadat Ivo stopte met zijn bouwbedrijf wegens een burn-out. Het koppel had nood aan verandering. In het gezellige dorpje Vielsalm stuitten ze op een voormalige kruidenierswinkel, die groot genoeg was om in te wonen én gasten in te ontvangen. Met veel passie begon Ivo aan de intensieve verbouwingswerken. Intussen telt hun B&B vijf kamers, elk met een link naar hun geschiedenis. Ook in de rest van het interieur komen elementen van de oude winkel terug. Maar niet alleen voor de geschiedenis moet je in Au Magasin zijn, want ook aan huiselijkheid en gastvrijheid hechten Christa en Ivo veel belang.

Au Coeur de Villers in Villers-Sainte-Gertrude

Vlakbij de toeristische trekpleister Durbuy bevindt zich het eeuwenoude dorpje Villers-Sainte-Gertrude. Onder de kerktoren ligt Au Coeur de Villers, de B&B van levenspartners Frederik en Tai. De B&B beschikt over vijf tweepersoonskamers, twee studio’s en een betoverende gîte, volgens Nederlander Frederik ook wel “het peperkoekenhuisje”. De kamers zijn authentiek, warm en smaakvol ingericht. In de oude schuur naast het gebouw ligt dé grote troef van Au Coeur de Villers: een wellness met sauna, jacuzzi en lounge. Frederik kocht en verbouwde de B&B, maar sinds enkele maanden runt hij het verblijf samen met Tai.

Au Bord de la Source in Soy

'Met Vier in Bed' houdt halt in de provincie Luxemburg, waar tussen bos en beek het pittoreske dorpje Soy ligt. Op een steenworp van de drukbezochte grotten Hotton-sur-Ourthe ligt Au Bord de la Source, de B&B van Siska en Kris. Gastvrouw zijn zit bij Siska in de genen: haar drie zussen baten immers ook een B&B uit. Met datzelfde doel in het achterhoofd kocht het koppel in 2008 een huis in de Ardennen. De verbouwingen, die ze allemaal zelf wilden uitvoeren, namen vele jaren in beslag, maar het uiteindelijke resultaat mag gezien worden. In de twee charmante kamers wanen gasten zich terug in de glorietijd van Marie-Antoinette en Louis-Philippe. Daarnaast prijkt er in de tuin van Au Bord de la Source een pipowagen, die werd omgebouwd tot een erg praktische vakantiewoning met ook hier roemrijke decoraties, zoals een kristallen luster en schuifdeuren in koperzetglas.

Au Plaisir in Hastière-par-delà

“Als we op reis gaan, gaan we steeds op zoek naar atypische B&B’s met een twist.” Geen wonder dat Lily en Etienne voor hun eigen B&B ook iets unieks wilden creëren. En dat deden ze met Au Plaisir, gelegen in het idyllische dorpje Hastière-par-delà, nabij Dinant. In hun thema-B&B staat alles in het teken van het detectivespel Cluedo. Zo dragen de 4 gastenkamers de naam van een personage – van Miss Rose tot Colonel Mustard – en kunnen gasten een spannend moordspel spelen. Ze gaan dan op zoek naar een dader, die ze kunnen opsporen via tips die in de B&B verborgen liggen. Hobbykok Etienne spendeert zijn vrije uren verder in de keuken van Au Plaisir, waar hij met veel plezier een lekkere maaltijd klaarmaakt voor zijn gasten of een whiskyproeverij aanbiedt.