Clouseau komt donderdag op bezoek bij de steracteurs DBJ

14u13

Bron: VRT 0 Kristof Ghyselinck Ianthe Tavernier - Bab Buelens TV Morgenavond start de kwartfinale van 'Steracteur sterartiest'. Voor de liveshow kan losbarsten, moeten we wel eerst afscheid nemen van Bab of van Ianthe. Wie heeft de meeste stemmen kunnen verzamelen voor zichzelf en haar goede doel? De resterende vier steracteurs zingen elk een eigen nummer en brengen een eigen versie van een nummer van Clouseau. Als kers op de taart komen de broers zelf langs in de liveshow en brengt ze 'Vonken en vuur' samen met de steracteurs.

Koen en Kris zijn niet de enige gasten morgen: ook de drie presentatoren van De warmste week van Music for life komen langs. Linde Merckpoel, Bram Willems en Eva De Roo komen kijken hoe de steracteurs geld inzamelen voor hun goede doel en dus ook voor De warmste week.

Vorige week gaf de jury haar vrijstelling aan Tinne Oltmans. Kan zij de vloek van de vrijstelling vermijden of komt ze deze week op de pijnbank terecht? Iemand anders die nog nooit op de pijnbank heeft gezeten, is Michiel. Blijft zijn geluk aanhouden? Vanaf deze liveshow geeft de jury geen vrijstelling meer en heeft de kijker dus de volledige beslissing over wie doorgaat naar de halve finale, en wie op de pijnbank moet zitten.

De nummers

Als Ianthe doorgaat naar de liveshow, brengt ze 'I say a little prayer' van Aretha Franklin. Voor de Clouseau-cover koos ze voor 'Altijd heb ik je lief'. Als Bab genoeg stemmen binnenhaalt, zingt ze het nummer 'Sexual'. Daarna gaat ze met haar Clouseau-nummer 'Verlangen' de romantische kant op. Tinne kiest voor 'Teenage dirtbag' en voor 'Ik wil niet dat je weggaat' van Clouseau. Sieg brengt morgenavond de hit 'Drops of Jupiter' van Train. En hij zingt ook het Clouseau-nummer 'Zij is van mij' . Michiel sluit de kwartfinale af met 'Mmmbop' van Hansen, en brengt ook 'Fiets' van Clouseau.