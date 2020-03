Claudia uit ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ heeft sausincident al verteerd: “Had wel graag een knuffel van Marcelo gekregen” Veerle Van de Wal

19 maart 2020

06u01

Bron: Story 0 TV Samen met haar vader Pino (59) strijdt Claudia Guarraci (30) momenteel voor de overwinning in Mijn Keuken Mijn Restaurant. Hun bekendste fan: haar nicht Elisa (28), die in het verleden samen met Tanja Dexters bij Fourlicious zong.

Een pittig temperament en een groot hart voor hun familie: nee, Claudia en Elisa kunnen hun Italiaanse roots niet wegsteken. En dat willen ze ook niet. “Onze papa’s zijn broers, geboren en getogen in Limburg. Onze grootouders emigreerden destijds van Italië naar België om te werken in de mijnen. Er is al flink wat gekibbeld in onze familie, maar we kunnen altijd bij elkaar terecht en dat is nooit anders geweest”, vertelt Claudia. “Intussen is nonno, onze grootvader en het opperhoofd van de familie, er niet meer, maar toen hij nog leefde, liep iedereen bijna dagelijks bij hem en nonna binnen”, vult Elisa aan. “We hebben dus mooie herinneringen aan onze kindertijd, we gingen vaak met de hele familie op vakantie. Sinds nonno er niet meer is, zien we elkaar minder. De vele neven en nichten hebben nu ook allemaal zelf een gezin, het is logisch dat de contacten dan wat verwateren.”

Maar centraal in jullie familie staat onveranderlijk: lekker én samen eten!

Claudia: Ik woon momenteel bij mijn ouders en sta meestal achter het fornuis. Ik leerde als kind al koken van nonna en papa. Op familiefeesten maken we altijd eten klaar voor een heel leger, en iedereen die op bezoek komt, mag aanschuiven (lacht). Dat weigeren zou zelfs onbeleefd zijn. Eten brengt onze familie samen.

Heb je het keukenongeval tijdens de opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant – waarbij een Pinocchio-beeldje in de pastasaus viel – al verteerd, Claudia?

Claudia: Toch wel. Ik weet dat mijn saus lekker is, dus toen Sergio kritiek had op de droge pasta door gebrek aan saus, kon ik mijn tranen niet bedwingen. Hij had natuurlijk gelijk, ik huilde alleen uit -onmacht. Ach, mijn tranen waren zijn knuffel waard. Al had ik ook wel graag een knuffel van Marcelo gekregen. Hij is wel mijn type (lacht).

We waren al getuige van enkele meningsverschillen. Botst het vaak tussen jou en je vader?

Claudia: Absoluut. Als Italianen reageren we sowieso fel. En als mijn vader en ik écht ruzie maken, spuwen we vuur (lacht). Maar ook een laaiende ruzie is meestal na vijf minuten al vergeten. Van mijn vader heb ik wel geleerd om door te zetten. En lukt iets niet, dan heb ik toch mijn best gedaan.

Je hebt ook een passie voor muziek.

Claudia: Klopt, heel onze familie zingt graag. Op mijn zestiende mocht ik een nummer zingen in het voorprogramma van Natalia meets The Pointer Sisters – op uitnodiging van Qmusic. Onvergetelijk! Ik treed momenteel op met mijn nonkel, de neef van papa. Ik zing, hij begeleidt op de piano. Ik heb ook al nummers geschreven, waarvan er één gebruikt is in de film Foute vrienden. Elisa en ik hebben ook allebei deelgenomen aan The Voice. Ik belandde bij het team van Alex Callier, maar haalde net de liveshows niet.

(Lees verder onder de foto.)

Claudia, je bent vandaag wel opvallend slanker dan tijdens The Voice...

Claudia: Klopt, ik ben 47 kilogram vermagerd in ruim een jaar. Ik ben beginnen sporten en heb me laten begeleiden door een diëtiste. Ik moést mijn levensstijl omdraaien, want ik was echt ziek aan het worden en kreeg amper nog lucht tijdens het lesgeven. In die periode at ik heel veel door emoties en stress.

Wat vind je nu van je spiegelbeeld?

Claudia: Ik ben heel tevreden, maar dat was ik vroeger ook. Ik had geen problemen met hoe ik eruitzag en voelde me zelfs heel goed in mijn vel. Niemand heeft me ooit uitgelachen, dat moesten ze niet proberen. Maar ik voel me nu wel gezonder. Ik moest alleen wennen aan mijn nieuwe uiterlijk. En mensen die mij vroeger niet zagen staan, willen nu plots met mij bevriend zijn... Heel vreemd. Ik ben nog altijd dezelfde, hé. Ik voel me zelfs kwetsbaarder dan vroeger. Ik kan niet meer schuilen achter mijn uiterlijk.

Je durft je wel kwetsbaar op te stellen. Je deed al beroep op een psychologe.

Claudia: Klopt, toen in 2017 mijn relatie na acht jaar op de klippen liep, zat ik heel erg diep in de put. Ik had het niet zien aankomen en dacht echt dat ik met mijn vriend oud zou worden en een gezin zou stichten. Maar niet lang na onze breuk trouwde hij met een ander… Dankzij de hulp van een psychologe, mijn familie en vrienden én door aan mezelf te werken ben ik er intussen weer bovenop.