Clash of the titans: ‘Temptation’ gaat de strijd aan met ‘The Voice’ TK

31 januari 2019

14u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV We hebben er even op moeten wachten, maar de startdatum voor het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ is bekend: vanaf 15 februari zullen enkele koppels beginnen aan de ultieme relatietest. Opvallend: waar de realityshow de vorige jaren telkens op donderdag uitgezonden werd, verhuist het programma dit jaar naar vrijdagavond - op hetzelfde moment als ‘The Voice Van Vlaanderen’ dus.

Volgens Barbara Salomon, woordvoerster van SBS, is de verhuis naar vrijdag een bewuste keuze. “We willen er op deze manier voor zorgen dat we ook op vrijdagavond en in het weekend aanwezig zijn. Vorig seizoen deed VIER dat met ‘Dancing With The Stars’ op vrijdag, dit voorjaar is het aan VIJF om hetzelfde te doen met ‘Temptation’.” De relatietest zal elke vrijdag om 20.35 uur van start gaan, te beginnen met een dubbelaflevering op 15 februari.

Vrijdagavond wordt dus een echte kijkcijferstrijd: zowel ‘The Voice’ als ‘Temptation’ deden het vorig jaar erg goed. Bij de zangwedstrijd schommelden de cijfers tussen de 800.000 en de 1.000.000 kijkers, bij ‘Temptation’ (dat later uitgezonden werd) keken op piekmomenten bijna 850.000 mensen naar de fratsen van Tim. Wie de strijd om het marktaandeel zal winnen, valt dus nog af te wachten.

‘The Voice’ start wel een weekje vroeger dan ‘Temptation’: de eerste blind auditions zullen op 8 februari uitgezonden worden.