Clara Cleymans over #metoo in bed: “Daar zijn dingen gebeurd die niet oké zijn” MVO

17 september 2019

23u52 0 TV Clara Cleymans duikt in bed met James Cooke voor een onthullende editie van ‘Bedgeheimen’ in ‘Gert Late Night’. Ze praat over haar moeilijke jeugd, haar rol als moeder en het #metoo verhaal dat haar in een hoekje dreef.

“Mijn vriend is zestien jaar ouder, ik wilde dus ook niet te lang wachten met kinderen”, zegt ze over haar zwangerschap. “Ik val inderdaad wel op oudere mannen, ja,” gaat ze verder wanneer James ernaar vraagt. “Ik heb graag een mentor.”

Moeilijke jeugd

“Soms vindt ik mezelf een mooie vrouw, soms niet. Tijdens mijn kinderjaren werd ik vaak gepest”, vertelt ze. “Ik was ook echt geen mooi kind. Er is op mij gespuugd geweest. Er is zelfs één keer met stenen naar mij gesmeten. Mijn dieptepunt was toen ik me echt uitgesloten voelde. Op de speelplaats raapte ik al mijn moed bij elkaar om naar een kring te wandelen, maar wanneer ik eraan kwam sloot die zich. Ik heb mij echt heel eenzaam gevoeld. Gelukkig heb ik wel een liefdevolle thuis gehad.”

#MeToo

Ze heeft ook wat te zeggen over de ‘Me Too’-kwestie. “Ik vind het vervelend dat ik altijd zo beleefd ben, dat komt omdat wij als meisjes zo zijn opgevoed. Omdat wij dolgraag prinsessen zijn, die altijd charmant, behaaglijk, mooi en lief zijn. Maar je mag best onbeleefd en ‘boertig' doen als iemand over je grens gaat.”

“Eén situatie die ik me herinner was met een Franse regisseur die met mij wilde afspreken. Na een tijdje wilde hij naar een hotel rijden om ‘onder ons twee te praten. Natuurlijk schreeuwt er dan een stemmetje in je hoofd dat er iets niet klopt, maar uit hardnekkige beleefdheid bleef ik in die auto zitten. Daar zijn dingen gebeurd die echt niet oké waren...” Clara kan op dat moment haar tranen niet meer bedwingen. “Dit doet mij wenen. Maar daarom vind ik die hashtag #MeToo wel goed. Ergens is dat altijd bij mij blijven hangen. Maar ik ben wel veranderd. Toen een man me onlangs om een foto vroeg, me op zijn schoot trok en mijn kont vastpakte, ben ik rechtgestaan en heb ik daar iets op gezegd: ‘Waarom doe jij dat nu? Ik vind dat niet aangenaam. Zoiets doe je toch niet?’ Vroeger zou ik dat niet hebben gedaan.”