Cindy rekent af met song waar ze naar luisterde toen ze aan de dood ontsnapte MVO

10 september 2019

07u01 2 TV Cindy overleefde zes jaar geleden een zwaar ongeluk. Ze werd als fietser aangereden door een vrachtwagen. Destijds luisterde ze naar ‘My Heroics, Part One’, een nummer van Absynthe Minded. “Ik heb er jaren niet meer naar kunnen luisteren”, vertelt ze in Studio Stan. Maar al zingend wil ze die angst overwinnen.

“De dokters wisten eerst niet zeker of ik het zou overleven”, zegt Cindy. “Ik was van mijn middel naar beneden volledig verlamd, en men wist niet of dat nog goed zou komen.” Het ongeluk werd niet veroorzaakt door het feit dat ze muziek aan het luisteren was. “Ik had de vrachtwagen wel gehoord, maar de bestuurder had mij niet gezien. Hij is dus echt over me heen gereden, om er daarna weer af te rijden.”

Gelukkig kwam het helemaal goed met Cindy, en kan ze vandaag ook terug wandelen. “Het liedje waar ik toen naar luisterde was mijn lievelingsnummer, maar ik heb er sindsdien niet meer naar kunnen luisteren. Het is een heel negatief nummer geworden voor mij. Maar nu wil ik er terug iets positiefs van maken.”

‘Studio Stan’, VTM, 20.35 uur