Christophe Stienlet schrikt van heftige reacties na z’n passage in ‘Familie’: “Een fan blafte me toe: ‘Als je zo’n slechterik kan spelen, moet dat ín jou zitten’’’ Hans Luyten

13 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ooit hoop ik hier zelf voor de camera’s te staan”, zei Tristan (14), de zoon van Christophe Stienlet (44), telkens hij met z’n pa meeging naar de ‘Familie’-studio’s. En kijk, vandaag speelt hij Vince, de zoon van Benny. Maar hoe trots ook, Christophe waarschuwt Tristan nu al voor de valkuilen van het beroep.

Christophe is intussen alweer een tijdje uit ‘Familie’ verdwenen. Een grappig toeval: zijn tv-zoon Rik werd vertolkt door Toots, de zoon van z’n vriend Roel Vanderstukken (Benny), en nu speelt zijn eigen zoon Tristan de rol van Vince, de pleegzoon van Benny. Niet dat Christophe daar voor iets tussen zit. “Tristan heeft deze rol aan zichzelf te danken”, zegt hij. “De makers van ‘Familie’ hadden hem aan ’t werk gezien in de ‘Vloglab’-filmpjes op VTM KIDS en nodigden hem uit voor een auditie. Die duurde anderhalf uur en was vrij zwaar. Ik hoorde Tristan tot buiten roepen en wenen. Na afloop waren ze tevreden en kreeg hij de rol. En zo ging Tristans grote droom in vervulling. Toen ik nog in ‘Familie’ speelde, vergezelde hij me soms naar de studio. Dan zei hij: ‘Ooit hoop ik hier zelf voor de camera’s te staan.’ En ’t is hem, veel sneller dan gedacht, gelukt.”

Samen met je zoon op de set staan zat er niet in.

Nee, jammer. In de filmpjes voor VTM KIDS speel ik wel zijn vader. De regisseur moet ons dan nooit veel input geven. Die scènes spelen we vanzelf, want ze zouden zo uit ons leven kunnen komen.

Heb jij Tristan voorbereid op zijn rol in ‘Familie’?

Voor zijn allereerste scène hebben we zijn teksten samen doorgenomen, maar voor de rest laat ik m’n zoon doen. We praten er eigenlijk weinig over. Ik wil Tristan zeker niet te veel ophemelen of op een troon zetten. Er blijven tenslotte altijd werkpuntjes. Ik wil hem zeker ook niet pushen. Maar hij heeft duidelijk de smaak te pakken.

Hij staat graag voor een camera.

Dat heeft hij altijd al gehad. Dit is ook niet zijn debuut. Naast die zaken voor VTM KIDS speelde hij ook al bij het theatergezelschap EWT. Ja, hij vindt ’t echt geweldig dat hij deze rol heeft. Het is ook een mooi betaalde studentenjob.

Droomt hij van ’n acteercarrière?

Dat denk ik wel. Al weet hij maar al te goed dat het ’n moeilijk en onstabiel pad kan zijn. Dat heeft hij thuis zelf kunnen vaststellen. Toen ‘Schuif Af’ door VTM werd afgevoerd, ben ik in ’n serieus zwart gat gedonderd. Plots was het gedaan met alle aandacht en uitnodigingen voor premières en rode lopers. Intussen is alles gelukkig in de plooi gevallen, maar Tristan heeft die donkere periode van nabij meegemaakt. Hij is dus gewaarschuwd. Ik kijk nu elke avond naar ‘Familie’ om te zien hoe hij het ervan afbrengt. Meestal zonder hem, hij vindt het niet leuk om zichzelf te zien.

Tristan krijgt echt veel complimenten voor zijn vertolking.

Ik heb ’t hem nog niet vlakaf gezegd, maar ik ben supertrots.

Zijn personage Vince is wel een beetje een vervelende puber.

Tristan is zelf 14 en dus volop aan het puberen. Gelukkig niet zo erg als op tv. In ‘Familie’ verkocht Vince de dvd-verzameling van Benny omdat hij boos op hem was. Als Tristan dat thuis zou proberen, zou er wat zwaaien. Ik zie hem dat ook niet doen. ’t Is een aangename, lieve gast, ik vermoed dat iedereen hem graag ziet. Ik ben heel blij met zo’n zoon. En met onze andere zoon Juneau van negen. Alleen op vlak van studeren zou Tristan een tandje mogen bijsteken. Al was ik zelf geen groot voorbeeld op dat vlak. (lacht)

Jouw passage als Johan in ‘Familie’ is voorbij, maar lokt nog steeds scherpe reacties uit.

Dat mag je wel zeggen. Johan is als een dief in de nacht vertrokken nadat hij de kassa van de benefiet had leeggeroofd, maar er wordt in de reeks nog veel op hem gevloekt. Mijn opnamen zijn achter de rug, al hebben de makers me wel gevraagd of ik te vinden ben voor een eventuele terugkeer. Natuurlijk zie ik dat zitten, en de kijkers wellicht ook. Die vinden het onrechtvaardig dat Johan lijkt weg te komen met zijn diefstal.

Waarom denk je dat?

Omdat ik op straat geregeld word aangeklampt door boze kijkers die het verschil niet zien tussen fictie en realiteit. Het is toch wel schrikken als iemand je in de supermarkt toesnauwt: ‘Dat jij nog durft buiten te komen, ben je niet beschaamd!’

Hoe reageer jij dan?

Ik wist eerst niet waar die man het over had, maar toen hij eraan toevoegde dat je geen geld steelt van een goed doel, viel mijn frank. Ik probeerde hem nog te overtuigen dat ik een rol speel, maar hij blafte me koud toe: ‘Als je dat zo overtuigend kan spelen, moet het ook wel ín jou zitten.’ (wacht even) Tja, wat kan je daartegen inbrengen?

Kijk je desalniettemin met plezier op je rol terug?

Absoluut. ‘Familie’ was een fantastische ervaring. Al was het maar omdat ik voor ’t eerst sinds ‘Wittekerke’ Roel nog eens als tegenspeler had.