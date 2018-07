Christophe Stienlet naar Rusland als speaker van de Rode Duivels: "Wat een eer!" SD

03 juli 2018

20u02 0 TV Christophe Stienlet (43) trekt halsoverkop naar Rusland om er als stadionomroeper de supporters aan te vuren tijdens de match Brazilië-België van vrijdagavond, en de volgende matchen van de Rode Duivels. "Ik ben ongelofelijk vereerd dat ik dit mag doen", laat hij weten.

"Yes, ik ga naar Russia! En ja, ik ga waarschijnlijk te vaak 'goal' roepen. Alles om de Brazilianen zot te krijgen. De Rode Duivels, wat een ploeg! Dank u dat ik er (aan de kant, met een micro in mijn hand) deel mag van uitmaken", schreef Christophe deze voormiddag op Facebook.

Christophe Stienlet, beter bekend als Bartje van ‘Schuif Af’, is sinds augustus 2017 de vaste stadionomroeper bij wedstrijden van de Rode Duivels. "Als omroeper deel je bij aanvang van de match de ploegsamenstelling mee, geef je mee wie een doelpunt scoort, welke vervangingen er zijn, de extra time,... Alle technische zaken die de arbiter niet kan doen naar het publiek toe. Eigenlijk zorg je voor de sfeer in het publiek", vertelt hij. "Normaal gezien sta ik in Brussel, waar het gemakkelijk is om iedereen mee te krijgen. Maar nu dus in Rusland. Wat een geweldige uitdaging!"

FIFA kwam op het laatste moment op de proppen met het idee om vanaf de kwartfinales ook de speaker van het land zelf uit te nodigen. Amper een paar dagen geleden kreeg Christophe de vraag of hij mee wilde. "Dus vrijdag sta ik daar naast een Braziliaan", glundert hij. "Ik denk niet dat elk land erin geslaagd is om de speaker vrij te krijgen, maar de meeste landen zullen vertegenwoordigd zijn. Ik blijf met andere woorden zolang de Duivels erin blijven. Ik vind het een ongelofelijke eer dat ik dit mag doen. De Rode Duivels kennen me ondertussen ook al goed. Ik denk dat ze zullen verschieten als ze mij daar ineens zullen zien staan."