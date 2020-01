Exclusief voor abonnees Christophe & Nick zijn het eerste homokoppel in ‘Blind Getrouwd’: "Als door ons één tiener uit de kast durft komen, is het al een succes" Jacob De Bruyne

20 januari 2020

05u30 1 TV Vier seizoenen en zeventien heterohuwelijken heeft het geduurd, maar Christophe en Nick (allebei 38) breken de ban. Straks trouwen ze als eerste homokoppel in 'Blind getrouwd'. Ook zij geloven in de wetenschap en hopen op de ultieme liefde. "Maar als er door het programma één 16-jarige uit de kast komt, is het sowieso een succes."

De kritiek klonk na ieder seizoen ietsje luider. In Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland vonden holebi's al de weg naar het altaar in 'Blind getrouwd', maar de Vlaamse versie bleef achter. En dus werden kosten noch moeite gespaard. De makers klopten aan bij holebiverenigingen en zorgden voor zichtbaarheid op specifieke events. Na het vierde seizoen verscheen op VTM zelfs een wervingscampagne, speciaal gericht op holebi's. Een zoektocht naar de heilige graal, als het ware.

Maar één die met succes afliep, want voor het vijfde seizoen bleken Christophe en Nick een ideale match. De één is ambtenaar bij de stad Gent, de ander een steward uit Antwerpen. Net als de koppels die vóór hen deelnamen, vertrouwen ook zij op de wetenschap om voor hen de ware liefde te vinden. "Ik was het stilaan beu om de single nonkel te zijn op familiefeestjes", lacht Nick uit Antwerpen. Hij was twee jaar single en probeerde tevergeefs de ware te vinden via online datingapps. "Maar ik bleef op mijn honger zitten. Het is te vluchtig, de gesprekken raken te snel uitgedoofd en ik miste diepgang. Geef mij maar traditioneel daten. De spanning die opbouwt, en het liefst wacht ik met de eerste kus tot na een paar dates. Door mee te doen aan 'Blind getrouwd' weet ik dat ik iemand vind die hetzelfde engagement durft aan te gaan en het net zo serieus wil aanpakken als ik."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis