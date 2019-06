Christophe Deborsu heeft voorstel klaar voor datingprogramma met Vlamingen en Walen TK

13 juni 2019

Bron: NB 0 TV Niemand die de kloof tussen onze landshelften zo goed begrijpt als politiek journalist Christophe Deborsu, die zelf getrouwd is met een Vlaamse journaliste. En die kloof wil hij graag een beetje dichten, met een datingprogramma dan nog wel: hij wil daarin Vlamingen en Walen aan elkaar koppelen.

Deborsu heeft er zowat zijn levensmissie van gemaakt om Vlamingen en Walen dichter bij elkaar te brengen. En de beste manier daarvoor is met een datingprogramma, vindt hij. Dat liet hij eerder al optekenen in onze krant. “Dating- en spelprogramma’s met Vlamingen en Walen: dat is een droom van mij. Dat gaat misschien meer doen dan de politiek”, klonk het een tweetal weken geleden. En die plannen lijken nu concreet te worden, want Deborsu heeft een voorstel klaar.

In het programma in kwestie staat de volgende vraag centraal: als we de keuze krijgen tussen Vlaamse en Waalse kandidaten tijdens een datingshow, kiest de Vlaming dan sowieso voor iemand van zijn eigen gemeenschap? Of bestaan er nog echte Belgen en zullen er dan gemengde koppels ontstaan? “Ik krijg heel vaak de opmerking dat het enkel de politici zijn die ons land willen splitsen”, aldus de presentator in Het Nieuwsblad. “Maar we kunnen de vraag over het voortbestaan van België niet overlaten aan de politiek alleen. We moeten ook daarbuiten kijken.”

Het is nog niet zeker dat het programma er komt, maar Deborsu acht de kans wel groot dat zijn bazen bij RTL zijn voorstel in de praktijk zullen omzetten. Het concept is dan ook best leuk: de kandidaten zullen immers niet weten wie precies Nederlands- of Franstalig is. Het is de bedoeling dat iedereen bijgestaan wordt door een tolk en gedubd wordt. Pas op het einde wordt onthuld wie in welke landshelft woont. “Het is het ultieme sociale experiment om te zien of dit land kan blijven bestaan en of er nog Belgen zijn.”