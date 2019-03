Christoff verkoopt schilderij in ‘Stukken van Mensen’: “Ik ben te soft om te onderhandelen” KD

04 maart 2019

00u00 0

In de zesde aflevering van 'Stukken van Mensen' krijgen de experten vier unieke voorwerpen op een presenteerblaadje aangeboden. Eentje wordt hen bezorgd door charmezanger Christoff. Hij hoopt een mooi bod te krijgen op het schilderij van een clown dat hij meebrengt. Het werd geschilderd door Henry Roland, ook wel gekend als de man met de gouden linkerhand. Jaren geleden kocht Christoff het voor 60.000 frank (1.500 euro) en nu hoopt hij er winst uit te halen. Het enige probleem is dat de zanger geen goede onderhandelaar is. "Ik ben een softie", bekent hij. "Onderhandelen laat ik normaal over aan mijn manager."

Of hij ook zonder manager waar voor z'n geld krijgt, zien we vanavond.

'Stukken van Mensen’, 21.35 uur op VIER