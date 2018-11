Christoff openhartig over zijn geloof en zijn vriend in ‘Die Huis’: “Hij wist niet dat ik bekend was” MVO

05 november 2018

12u00 0 TV Zanger Christoff (42) is deze week te gast in ‘Die Huis’ op Eén. Daar vertelt hij over het prille begin van zijn relatie en het belang van zijn geloof.

“Mijn vriend kende mij totaal niet”, lacht hij. “Hij dacht dat ik een klerenwinkel had. Toen hij in december vroeg of ik iets mee kon gaan drinken, zei ik op 3 februari. Hij dacht dat ik ermee aan het lachen was. We hebben uiteindelijk eerder afgesproken, maar daarvoor moest hij wel naar een concert komen. Toen hij mijn kop op een truck zag staan had hij door: hey, jij bent écht bekend.”

In Zuid-Afrika raakt Christoff vooral gecharmeerd door het lokale gospelkoor. “Ik ben zelf ambassadeur van een gebedsgroep en wij proberen mensen terug naar het geloof en het gebed te brengen. Als je dan ziet hoe ze hier in de kerk zingen en het leven vieren...” Uiteraard zingt hij ook een liedje mee.