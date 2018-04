Chris Willemsen: "Iemand vroeg me ooit vlakaf, waarom zoek je geen lief bij je eigen soort?" WN

10 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Acteur Chris Willemsen (45) is op dit moment opnieuw te zien in 'Crimi Clowns' op Q2. In Dag Allemaal spreekt hij openhartig over de twijfels in zijn liefdesleven en carrière. "Zijn televisiemakers mij vergeten vergeten misschien?"

Chris woont alleen in een appartement in Arendonk en is nog steeds aan de slag als acteur, al is het vrij rustig. "Ik heb onlangs twee dingen in Nederland gedaan", vertelt Willemsen. "De kortfilm ‘Kamer 24’ waarin ik een psychiatrische patiënt speel. En in ‘Billy’, de eerste langspeelfilm van Theo Maassen. Die draait rond een buikspreekpop die ze naar mijn beeltenis gemaakt hebben, en af en toe komt die pop tot leven."

Pornofilms gaan een stap te ver Chris Willemsen

Voor de rest blijft het kalm, zijn ze hem vergeten? "Op den duur begin ik dat wel te denken", zegt Chris. "Ik heb mijn nummer toch niet veranderd? Of heeft het met William Boeva te maken? Ik ben lang zowat de enige dwerg geweest die ze konden bellen. Maar ik heb gehoord dat William Boeva geen typische dwergenrollen wil spelen. Ik hoop niet dat hij van gedacht verandert, want die rollen zijn sowieso schaars. Ik ben ook al een paar keer gevraagd om in een pornofilm mee te spelen, door de neef van kardinaal Danneels nota bene. Ik ben tot veel bereid, maar dat gaat mij toch een stap te ver."

Liefdesleven

De acteur is ook openhartig over zijn liefdesleven. "Als ik, euh, behoeftes voel, heb ik weleens een onenightstand, maar een serieuze relatie is daar nog niet van gekomen", vertelt Willemsen. "De tijd dat ik daar hevig naar verlangde, is voorbij. Veel vrouwen zijn bang voor de reactie van hun omgeving. Toen ik 18 was, klikte het met een meisje op school, maar ineens sprong dat af. Haar vrienden hadden hard op haar ingepraat. ‘Je gaat toch niks beginnen met een dwerg!’ Daardoor is zij afgehaakt. Ooit heeft iemand zelfs vlakaf in mijn gezicht gezegd: ‘Waarom zoekt ge geen lief bij uw eigen soort?’"

Soms maakt Chris zich zorgen over de toekomst. "Ik word ouder" , aldus Willemsen. "En in een leeg appartement thuiskomen is ook niet alles. Daar pieker ik weleens over. Pas op, ik wil het niet allemaal negatief voorstellen, want ik ben heel gelukkig. Ik zit goed in m’n vel en geniet van elk moment, want je weet nooit wanneer het gedaan is."