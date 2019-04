Chris Lomme, Ruth Becquart en Wim Willaert krijgen een rol in het tweede seizoen van ‘Undercover’ KDL

02 april 2019

16u52

Bron: VRT 2 TV De opnames van het tweede seizoen van de succesreeks ‘Undercover’, waarvan het eerste seizoen momenteel op zondagavond op Eén te zien is, zijn vandaag van start gegaan. Hoofdrolspelers Tom Waes en Anna Drijver zijn opnieuw van de partij.

Het eerste seizoen van ‘Undercover’ is erg succesvol, zo haalden de eerste vijf afleveringen van de reeks gemiddeld een score van 1.211.260 kijkers en dat zorgt ervoor dat Tom Waes extra gemotiveerd aan het werk ging vanmorgen. “Ik speel opnieuw undercoveragent Bob Lemmens, die na de emotionele gebeurtenissen van seizoen één na lange tijd opnieuw afspreekt met z’n collega Kim. Dus Anna Drijver is er ook weer bij, en dat is heerlijk, want ze is naast een topactrice intussen ook een goeie vriendin geworden. Het weerzien is ook de scène die we eerst zullen draaien. Over het verhaal mag ik nog niet veel zeggen, maar het wordt weer superspannend. De scenaristen hebben zichzelf weer overtroffen”, vertelt de acteur en televisiemaker.

Nieuw bloed in de cast

Naast Tom Waes en Anna Drijver werden ook Frank Lammers en Elise Schaap op de set verwacht. Zij kregen het gezelschap van enkele nieuwkomers. Zo zullen ook Wim Willaert, Sebastien Dewaele, Ruth Becquart en Chris Lomme te zien zijn in het tweede seizoen van ‘Undercover.’ Daarvoor maakten ze best wat tijd vrij in hun agenda, want de opnames lopen nog tot eind september.

Nico Moolenaar, de showrunner van ‘Undercover’, geeft alvast wat meer prijs over dat tweede seizoen. “Bob en Kim duiken onder in de wereld van de illegale wapenhandel. Net als XTC zijn wapens en oorlogstuig een belangrijk exportproduct voor België. Ons kleine land is een grote speler in de internationale wapenhandel waarvan de jaarlijkse omzet wereldwijd op 500 miljard dollar wordt geraamd. Een van de meest beruchte wapensmokkelaars ooit gebruikte de luchthaven van Oostende als uitvalsbasis en een Belg speelde een dubieuze hoofdrol bij tientallen conflicten in onder meer Iran, Bosnië, Libië en Pakistan. Net zoals Ferry Bouman op zijn camping, leven wapenhandelaars thuis een onopvallend bestaan. En waar vind je zo’n bestaan beter dan onder de Vlaamse kerktoren? Dat ons land het middelpunt is van zoveel georganiseerde misdaad is natuurlijk een ernstig probleem, maar voor ons als scenaristen ook een beetje een geschenk. Seizoen twee belooft opnieuw garant te staan voor een heleboel spanning, emotie en humor”, klinkt het.

Buitenland

Ook in het buitenland wordt het eerste seizoen van de reeks gesmaakt. Zo won het awards voor ‘beste serie’ op het festival Cinequest in Californië en Seriencamp in München en Tom Waes mocht ook de rode loper op in Cannes, dankzij een nominatie op Canneséries. Op 3 mei wordt de reeks in Nederland, Amerika en een hele lijst andere landen gelanceerd op Netflix en ook het Duitse ZDF zal ‘Undercover’ uitzenden.