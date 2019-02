Chris Lomme kreeg fikse tegenkanting na ‘Moeder, Waarom Leven Wij’: “Plots was ik niet meer welkom bij de VRT”

07 februari 2019

Bron: Dag Allemaal 0 TV M et ‘Moeder, Waarom Leven Wij?’ leverde VTM het definitieve bewijs dat de zender meer was dan een machine om reclame uit te zenden. Van dag één wist de visionaire Mike Verdrengh de kijkers al te overtuigen door flink te investeren in een performante nieuwsdienst. Maar in culturele en artistieke kringen werd er nog steeds neergekeken op de commerciële zender.

“Dat was niet terecht”, zegt Chris Lomme (80), die de moeder speelde in ‘Moeder, Waarom Leven Wij?’. “Mike Verdrengh is altijd een cultuurmens geweest. Guido Depraetere ook. Nog voor VTM op antenne was, vroeg Mike aan mij om omroepster te worden bij VTM. Ik vond het een aanlokkelijk voorstel en ik had dat vak vast wel kunnen leren, maar ik ben geen presentatrice. Ik ben een actrice. ‘Als je mij een mooie rol aanbiedt, zal ik die graag spelen’, zei ik.”

“En de rol waar hij me voor vroeg in ‘Moeder, Waarom Leven Wij?’, was fenomenaal. Onder de fantastische regie van Guido ­Henderickx en met prachtige ­acteurs als Jan Decleir, Els Dottermans en Dora van der Groen zaliger. Op slag was ik niet meer welkom bij de VRT, maar daar trok ik me niks van aan. Later heb ik nog vier of vijf seizoenen in het panel van ‘Recht Van Antwoord’ gezeten. Naast mensen als Herman Van Rompuy, van wie ik enorm veel heb opgestoken. Dat heb ik ook ongelooflijk graag gedaan.”