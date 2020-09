Chris Hemsworth sluit lucratieve deal met Netflix voor vier extra films SDE

27 september 2020

17u43 0 TV De Australische acteur Chris Hemsworth (37), vooral bekend als Thor uit de ‘Avengers’-filmreeks, heeft een deal met Netflix gesloten voor vier extra films. Dat schrijft The Sunday Telegraph. De overeenkomst is meteen ook goed nieuws voor z'n thuisland Australië.

‘Thor’-acteur Chris Hemsworth gaat maar liefst vier nieuwe films maken voor Netflix. Dat zijn de streamingdienst en de acteur recent overeengekomen, klinkt het in The Sunday Telegraph. Maar Chris heeft ook in z'n contract laten opnemen dat minstens één van die films in z'n thuisland Australië opgenomen moet worden. Over de drie andere films is hij momenteel nog aan het onderhandelen: de hoop zou zijn dat ook zij Down Under gefilmd zouden worden.

Die eerste film die Chris voor Netflix gaat maken, zou ‘Spiderhead’ zijn. Dat is een sciencefiction-film waarin criminelen medicijnen testen die hun emoties veranderen. De film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski (‘Top Gun: Maverick’) en acteurs Miles Teller en Jurnee Smollett zullen aan de zijde van Chris acteren.

Chris maakte al eens eerder een film voor Netflix: het populaire ‘Extraction’, dat op vier weken tijd meer dan 99 miljoen keer werd bekeken. “Het lijkt erop dat het de grootste film van Netflix ooit gaat worden", liet de acteur in mei weten. “Dat is echt ongelofelijk, we zijn zo onder de indruk van de reacties en alle steun.” En Chris liet ook verstaan dat hij het geen probleem zou vinden om de rol opnieuw op te nemen. “Er wordt heel veel gepraat over sequels en prequels en dat soort dingen, en ik kan alleen maar zeggen: wie weet! Maar met dit soort steun is het een rol die ik héél graag opnieuw zou spelen.”