Chlamydia-uitbraak en nieuwe romances in het tweede seizoen van 'Sex Education'

07 januari 2020

19u09 0

Het was één van de hits op Netflix in 2019: de seksuele ontdekkingstocht van de onervaren en sociaal onhandige scholier Otis die bij zijn moeder (en sekstherapeute) Jean woont. In het eerste seizoen van ‘Sex Education’ was te zien hoe Otis met z’n klasgenoot Maeve sekstherapie geeft aan z’n medescholieren. In het tweede seizoen moet de tiener zijn recent ontdekte seksuele drang leren beheersten om de relatie met z’n vriendin Olga te doen slagen. Tegelijkertijd wordt ook de spanning met Maeve steeds intenser. En ook op de schoolbanken loopt niet alles van een leien dakje: Moordale Secondary is in de ban van een chlamydia-uitbraak, waardoor seksuele voorlichting nóg belangrijker wordt. Daarnaast zorgt de komst van een aantal nieuwelingen in de stad voor flink wat onrust. Het tweede seizoen van ‘Sex Education’ is te zien op Netflix vanaf 17 januari.