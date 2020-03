Exclusief voor abonnees Chirurg Réginald Moreels voor de zeventiende keer naar Congo: “Vergeleken met andere topdokters ben ik de grote sukkelaar” Steven Swinnen

07 maart 2020

00u00 4 TV Hij is 70, heeft zwakke knieën en niemand zou het hem kwalijk nemen mocht hij thuis bij z'n ernstig zieke kleindochter blijven, maar 'chirurg zonder grenzen' Réginald Moreels is alweer onderweg naar Oost-Congo. In de meest erbarmelijke omstandigheden in een door rebellen en ebola geteisterd gebied zal de ex-minister - dé ster uit het VIER-programma 'Topdokters' - op de operatietafel opnieuw het onmogelijke verrichten. “Ik heb het talent het glas halfvol te blijven zien."

Zuinig zijn op superlatieven is ons geleerd. Niet elke sterveling na wat kunstjes ophemelen. Maar zelfs dan: welke kijker van 'Topdokters' spreekt ons tegen wanneer wij Réginald Moreels hier bestempelen als superheld? Een frêle collega van Spiderman en de Hulk die behoedzaam door een bloederige 'salle d'operation' in Centraal-Afrika schuifelt en daar met botte schaar en haperende elektriciteit het noodlot weerwerk biedt.

Réginald Moreels zelf zal ons tegenspreken, want hij vindt er niets bewonderenswaardigs aan. Maar het geval wil dat de chirurg dit toch niet zal lezen. Hij is woensdagavond vlak na het interview vertrokken voor alweer een calvarietocht - zijn zeventiende (!) - naar Beni, Oost-Congo. "Na een lange reis langs Rwanda en Oeganda hoop ik zaterdag toch zeker rond de middag aan de Congolese grens te zijn, want later op de dag is die route te gevaarlijk. Vorige week zijn er op de weg naar Beni nog 20 doden gevallen door de rebellen, en daarop komen er weer represailles van het leger. Enfin, u kent dat.”

