Chey uit ‘Love Island’ zit erdoor: “Iedereen vindt mij fake” TDS

10 augustus 2019

11u23

Bron: Instagram 0 TV Chey uit ‘Love Island’ is alle commentaar meer dan beu, zo mag wel blijken uit haar laatste post op Instagram. De Nederlandse laat via een uitgebreid bericht weten dat ze dagelijks een storm aan kritiek naar het hoofd geslingerd krijgt. Toch blijft Chey strijdvaardig.

“‘Nep’ is één van de stempels die ik heb gekregen door mijn deelname aan een tv-programma”, begint ze haar relaas. “Natuurlijk mag iedereen zijn mening uiten, maar wat ik jammer vind is dat er veel mensen zijn die niet begrijpen dat tv niet altijd de realiteit weergeeft. Er worden circa 40 minuten uitgezonden van 24 uur waarin het niet altijd mogelijk is om alle gebeurtenissen in de juiste context te plaatsen.”

De ‘Love Island’-single blijft ondanks alle haat wel strijdvaardig. “Ik heb door de jaren heen een dikke huid gekregen dus de negativiteit raakt mijzelf niet echt meer maar dit geldt niet voor iedereen”, schrijft Chey. “Vrijwel iedereen is wel eens uitgescholden. Stel je voor dat je iedere dag aanhoort dat er iets mis met je is. Sommigen zien daardoor het leven niet meer zitten.”

Ook Chey kreeg in haar eigen omgeving te maken met zo’n overlijden. “Op 13-jarige leeftijd ben ik iemand verloren die dichtbij mij stond. Deze persoon werd enorm gepest en heeft zichzelf van het leven beroofd”, klinkt het. “Dit is inmiddels al vele jaren geleden maar toch gebeurt zelfdoding als gevolg van (online) pesten helaas nog vaak genoeg. Stel dat iemand die jij hebt gepest zelfmoord pleegt.. Zou je het jezelf dan ooit kunnen vergeven? Ik hoop dat ik pesters hiermee aan het denken zet.”