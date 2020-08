Cherish uit ‘Temptation Island’ is weer single MVO

08 augustus 2020

17u52

Bron: Showbizzsite 2 TV Cherish uit ‘Temptation Island’ is weer single. De verleidster deed het hart van deelnemer Tim op hol slaan, maar koos uiteindelijk voor een andere vlam. Nu is het helaas ook met hem slecht afgelopen.

“Je maakt me zo gelukkig”, schreef ze rond deze tijd vorig jaar nog bij een foto op Instagram. Het ging over Diego, een jongen die ze ontmoette in Gent. “Je vertelt me dat ik speciaal ben, dat ik mooi ben, dat ik ontzettend lief ben, dat ik ontzettend eerlijk ben en dat ik je gelukkig maak. Schat, ik wilde je vertellen dat ik goed voor je zal zijn. Ik zal er altijd voor je zijn. We gaan nog vele jaren van elkaar genieten.” Het mooie liedje bleef echter niet duren, zo bevestigde ze vandaag aan Showbizzsite.

Cherish maakte zich berucht als de nieuwe liefde van ‘Timtation’, waarvan alle kijkers aanvankelijk dachten dat hij hondstrouw was aan zijn Deborah. Voor Cherish was ‘Temptation Island’ een spelletje, maar Tim viel als een blok voor haar. Zelfs nadat ze hem duidelijk gemaakt had dat de gevoelens niet oprecht waren, verwerkte Tim haar nog als kers (naar haar koosnaampje ‘cherry’, nvdr.) in een tatoeage.