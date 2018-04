Cherish krijgt het benauwd: "Tim ziet allemaal roze wolkjes." Aflevering 11 van 'Temptation Island' in vogelvlucht EDA

05 april 2018

22u36 58 TV 'Huisje-tuintje-boompje-benauwdje'. Nu Tim zich met zijn volle 50 kg op verleidster Cherish heeft gestort, begint het bij haar stilaan door te dringen dat de Aalstenaar wat hard van stapel loopt. Ze besluit afstand te nemen, maar dat is buiten de acties van Tim gerekend...

Rick en Annelien hadden weer een fotogenieke locatie uitgekozen voor hun intro.

Alleen stond er zo veel wind dat we de Nederlander amper konden verstaan.

Rick: "Het vorige kampvuur veroorzaakte een heuse aardverschuiving..."

Een aarsverschuiving?!

(...)

Welkom bij een nieuwe aflevering van Temptation Island in vogelvlucht!

Het is te elfder ure op de elfde dag van Temptation Island.

Verleidsters annex very desperate housewives Chloë en Cherish besluiten ontbijt te maken voor hun nieuwe partners. Chloë verklapt aan Cherish dat ze gevoelens krijgt voor Kevin.

We besloten er samen dit mooie gedicht over te schrijven:

Chloë: "Als het innerlijke klikt en het karakter klikt",

"...je kan goed praten met elkaar, je komt overeen op verschillende vlakken",

Ik: ...Dan mag het uiterlijk klakken!

Voel jij ook vlinders voor Chloë Kevin?

Op het andere resort ligt Deborah in de lappenmand en weet ze niet wat gedaan.

Je kan gekke bekken trekken en vragen wie je bent?

Een poes!

Een konijntje?

Oooooh, ik weet het! ... Een blonde huisstofmeid! Zo'n beest dat zich van de ene dag op de andere in je bed nestelt.

Daniëlle besloot dat ze Mezdi niet meer wilde zien en probeerde haar ogen uit te steken met haar gelnagels.

Ze had ook schoon genoeg van verleider FabWizio. Die kon het de avond voordien niet verkroppen dat Daniëlle plots aan het kuisen sloeg met andere verleiders.

Mezdi liep erbij als een apostel met een writers block.

Hij had geen doel meer in zijn leven nu Daniëlle haar rug en achterbumper had gekeerd.

Ook Megan wist het niet meer. Op de kampvuurbeelden zag ze Kevin in bed met een ander, maar ze houdt zich sterk snap je?

Nog één keer 'snap je' en ik schiet je naar de maan.

Daar ga je.

Tim is helemaal hoteldebotel van Cherish.

Wat ben je toch goed... in bullshit uitkramen.

Rick had aardverschuivend nieuws voor de heren.

En Annelien voor hun wederhelften.

Ze mochten een reeks vragen opschrijven voor hun partners.

Er volgde een gevoelige montage met schaduwen en droevig singer-songwriter gejengel.

Vervolgens werden ze afzonderlijk ontvoerd naar een geheime locatie.

Daar kregen ze de aartsmoeilijke vragen van hun partners voorgeschoteld.

Ook Vanessa's partner Jeremy werd aan de tand gevoeld.

Fred Bekky?

Op de vraag 'Ben je oprecht gelukkig met Vanessa' zei Jeremy 'ja' maar bleek het niet de volledige waarheid te zijn.

Terwijl Jeremy en Mezdi peentjes zweetten, werden Tim en Kevin getrakteerd op een wedstrijdje beach volleybal.

Hoe oud ben jij eigenlijk????

I rest my case.

Kevin had meer oog voor verleidster Yasmine dan voor bijslaap Chloë. De verliefde Chloë schoot in een jaloerse colère. Gelukkig waren er de troostende woorden van verleidster Denise.

CODE ROOD! WE ZITTEN MET EEN 'VDD': EEN 'VERLEIDSTER DIE DENKT`!

Terug naar de leugendetector...

...waar Daniëlle evenmin de waarheid en niets dan de waarheid sprak.

Op de vraag 'Hou je nog van Mezdi', antwoordde ze:

Maar dat bleek gelogen.

Mezdi kneep 'm.

Handen omhoog!

Hij dacht zich een eindje door de leugendetectortest te liegen.

Na de spanning was er tijd voor ontspanning. Het vrouwenresort werd getrakteerd op een beach party.

En dat vakantiegevoel heb je daar in Thailand niet?

Ook Deborah probeerde haar woordenschat beperkt te houden.

Daniëlle besloot gewoon niet te praten.

Nee hoor Daniëlle, hij is met 'kleurplaat-in' Pommeline nu.

Na alle aardverschuivingen van vorige week is deze aflevering wel pokkesaai.

Gelukkig bracht YOLO Denise wat leven in Jeremy's brouwerij.

Toch ving ze bot. Verleider Joshua had een betere techniek:

Liegebeest.

Jeremy kon een koude douche goed gebruiken. Denise had zijn hoofd toch een beetje op hol gebracht en hij zocht verkoeling in de hut.

Griezelig...

Maar niet zo griezelig als Tim.

Zwemcoach Inge besloot Cherish te waarschuwen.

Cherish kreeg het benauwd.

Uitgerekend op dat moment besloot Tim het bed te bezaaien met bloemblaadjes.

Zelfs de negligé van Cherish had ie mooi opgebaard... #psycho

Cherish zat opgesloten in haar gouden kooitje...

En kon er niet meer uit...

To be continued!