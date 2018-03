Chemische proef 'gaat de mist in' en deel van publiek onder hypnose: dit waren de strafste acts van 'Belgium's Got Talent' SD

30 maart 2018

22u38

Bron: VTM 65 TV Een chemische proef gaat – letterlijk – de mist in op het podium van 'Belgium’s Got Talent', een deel van het publiek valt in slaap en de jury ontdekt het zogenoemde poetryslam. De verrassingen volgen elkaar op tijdens de zesde auditieaflevering van 'Belgium’s Got Talent'.

“Zot! Stop daarmee!”, dat is het enige wat An Lemmens kan uitbrengen bij het kijken naar het Aarschotse Get Insane. De groep heeft zijn naam niet gestolen: de vier mannen beoefenen krankzinnige stunts op hun BMX’en, skateboards en pocketbikes. Dat er ook een vrouw in het midden van het podium ligt, houdt de juryleden werkelijk op het puntje van hun stoel. Vier keer 'ja' voor deze bende. Zij zijn alvast door naar de volgende ronde.

Ook de 19-jarigen Tascha en Ian uit Boom zorgen voor spannende én ontspannende momenten. De twee leerden elkaar kennen tijdens een sporthuldiging en zijn sindsdien een koppel. Hoewel Ian voornamelijk bezig is met jiu jitsu en karate, startte hij enkele maanden geleden met acrobatie om samen met zijn lenige vriendin te kunnen dansen. Hun talloze lifts en aartsmoeilijke sprongen vereisen dat de twee tortelduifjes elkaar voor honderd procent moeten vertrouwen. Het koppeltje krijgt vier 'ja's' en stoot door naar de volgende ronde.

DancePops, dat is één brok energie. De giechelende, jonge bende uit Hulshout danst disco op een stevig tempo. Met hun kleurrijke, zelfgemaakte outfits fleuren ze het podium op. “Als het zo goed wordt als jullie eruit zien, moet het zeker lukken”, meent Koen. An Lemmens is niet overtuigd en Niels Destadsbader heeft een duwtje in de rug nodig maar de rest zegt volmondig 'ja' en dus mogen deze vrolijke meiden door naar de volgende ronde.

Ook Patrik (42) en zijn zoon Wout (13) van Spelenderwijzer uit Wommelgem zijn oude bekenden. Vorig jaar nam Patrik ook al deel aan 'Belgium’s Got Talent' met zijn spectaculaire wetenschapsproeven, zonder succes. Toen stak hij het hoofd van Stan Van Samang in brand, nu deed hij beroep op de assistentie van An Lemmens. Dan Karaty en An Lemmens zijn overtuigd maar daar blijft het helaas bij.

Een minder gekend muziekgenre wordt beoefend door Refreshed uit Vilvoorde. Hun lange, rode gewaden lichten al een tipje van de sluier: de groep zingt gospel, meerstemmige religieuze muziek. Hun gebruikelijke podium is de kerk op zondagochtend, maar die ruilden ze vanavond in voor 'BGT' graag in voor de Stadsschouwburg. De groep weet de juryleden te overtuigen en we zien hen dan ook terug in de volgende ronde.

Vrienden Jonas (23) en Serge (26) zijn de Boogie Brothers uit Antwerpen. In het dagelijks leven is Jonas leerkracht wiskunde, maar zodra er ergens muziek speelt, kan hij niet blijven stilzitten. Samen met Serge brengt hij een funky dansact met een vleugje comedy. De vrienden krijgen op het nippertje een derde 'ja' en kunnen met de feedback van de jury aan de slag om er in de volgende ronde een nog grotere lap op te geven.

“Hoeveel paraplu’s kan iemand bijhebben?”, merkt Stan fijntjes op. Madame Romanova (38) uit Rotterdam tovert ze van óveral tevoorschijn tijdens een magic burlesque-act op het toepasselijke Purple Rain. De vrouw met Russische roots was jarenlang assistente van een goochelaar en specialiseerde zich nadien in burlesque. Die twee genres smolt ze samen tot de ultieme combinatie: sexy burlesque met een magisch kantje. Helaas kan ze de drie mannelijke juryleden niet overtuigen en eindigt voor haar het avontuur.

Goochelen met woorden, dat is dan weer het talent van de 19-jarige Lisette. De Brusselse komt de jury verrassen met een poetryslam, een kunstvorm die straffe teksten met zang vermengt. Ze krijgt vier positieve commentaren en mag door naar de volgende ronde.

CompAni-One is de Gentse dansgroep van Anneke Ghysens. An Lemmens en Dan Karaty herkennen haar meteen als finaliste van 'So You Think You Can Dance' enkele jaren geleden. Dan bestempelde haar toen als één van zijn favoriete danseressen ooit. In 'BGT' danst ze echter niet solo, maar samen met haar compagnie. De timinig is spot-on volgens Stan Van Samang en dat beaamt ook de rest van de jury. De dansgroep krijgt dan ook een ticket voor ronde twee.

Patrick Pickart (46) uit Wemmel is een bekende in de wereld van de hypnose en is dan ook niet aan zijn eerste tv-optreden toe. Vanavond zorgt hij wederom voor verbazing met een mysterieuze act. Volgens hem bestaat er in Vlaanderen nog veel onbegrip over zijn discipline en daar wil hij verandering in brengen met zijn deelname. Hij krijgt drie keer 'ja' en stoot door.