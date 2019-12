Cheerleaders van Elemco starten met blessures aan de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ VVDW

20 december 2019

15u07

Bron: Story 2 TV Vanavond kiezen de VTM-kijkers wie de overwinning in ‘Belgium’s Got Talent 2019' verdient. De cheerleaders van Elemco wagen als één van de twaalf acts hun kans om de titel in de wacht te slepen.

In de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ wagen Elke Thijs (23) en Jiri Renders (24) hun kans met Elemco, een groep cheerleaders van drie mannen en één vrouw. Het koppel leerde elkaar vier jaar geleden in een stuntteam kennen. Elemco is al enkele jaren Belgisch kampioen, en in maart werden ze uitgeroepen tot wereldkampioen cheerleaden in Orlando. “Het prijzengeld zou heel welkom zijn om de dure reizen naar buitenlandse wedstrijden te kunnen betalen, maar de concurrentie is groot, er zijn enkele gelijkaardige acts”, zegt Jiri. “De finale belooft spannend te worden, de meesten van ons kampen met blessures. Mijn vinger is al een aantal weken gekneusd, alsook de elleboog van mijn vriendin. En Matyas brak net zijn neus tijdens de trainingen… De voorbereidingen voor de finale leggen veel druk op onze schouders. Normaal hebben we een half jaar nodig om een nieuwe act in elkaar te steken, nu hadden we maar een maand de tijd… We staan echt onder stress! Het is wel fijn om dit samen met mijn vriendin te kunnen delen. Binnen een halfjaar gaan we trouwens samenwonen. De eerste grote stap in onze relatie (lacht).”